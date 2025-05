Antes de sair comprando passagem, vale se perguntar, qual a melhor época para viajar. A resposta pode mudar bastante dependendo do destino, do tipo de clima que você procura e até do seu orçamento. Enquanto o verão é perfeito para praias, o inverno favorece destinos de serra e gastronomia. Já a primavera e o outono equilibram paisagens, preços e temperaturas.

Além do clima, entender a lógica das altas e baixas temporadas também ajuda a fugir de lotações, economizar e planejar com mais tranquilidade.

Alta e baixa temporada: entenda antes de fechar a viagem

Antes de escolher o destino, vale entender como funcionam os períodos de alta e baixa temporada. Isso influencia diretamente no valor das passagens, hospedagem, atrações turísticas e até na experiência com lotação ou clima.

Alta temporada

Férias escolares (janeiro, julho e dezembro), feriados prolongados, datas comemorativas e eventos específicos. Os preços sobem, mas a estrutura turística também costuma estar mais ativa.

Baixa temporada

Meses intermediários, como março, abril, maio, agosto, setembro e parte de novembro. Clima mais ameno, preços melhores e atrações menos disputadas.

Destinos de praia: verão é clássico, mas não é a única opção

A alta temporada das praias brasileiras acontece no verão, entre dezembro e fevereiro, o que também significa passagens e hospedagens mais caras. Lugares como Florianópolis, litoral da Bahia e Rio de Janeiro costumam ficar lotados, com preços elevados e trânsito intenso.

Mas se a ideia for curtir com mais calma e ainda aproveitar bons dias de sol, vale considerar os meses de março, abril, setembro ou início de novembro. Nesses períodos, o calor ainda está presente, mas com menos turistas e custos mais acessíveis.

Destinos de serra: o charme e o frio do inverno

Para quem ama um friozinho, cidades serranas como Campos do Jordão (SP), Monte Verde (MG) e Gramado (RS) são ideais durante o inverno, entre junho e agosto. Essa também é a época das festas típicas e de hotéis com lareira, fondue e vinhos.

Mas atenção, é justamente por isso que também se trata de alta temporada. Se a ideia for economizar, dá para visitar essas cidades em abril, maio ou setembro, quando o clima já é ameno e os preços mais amigáveis.

A dica é sempre cruzar clima, preço, expectativa e disponibilidade no calendário Freepik

Primavera e outono: os curingas para quem quer fugir do óbvio

Essas estações intermediárias são perfeitas para quem quer viajar fora dos extremos de calor e frio, e ainda economizar. A primavera (setembro a novembro) traz paisagens floridas e temperaturas agradáveis, enquanto o outono (março a junho) costuma ter clima seco e estável.

São ótimos períodos para visitar cidades históricas, fazer ecoturismo, curtir parques naturais e até conhecer destinos internacionais sem tanta muvuca.

Feriado prolongado: vale a pena viajar?

Feriado é sinônimo de estrada cheia, voos lotados e preços nas alturas, especialmente em datas como Carnaval, Semana Santa e Réveillon. Mesmo assim, é possível aproveitar se você se planejar com antecedência e escolher destinos menos óbvios.

Uma alternativa inteligente é buscar cidades próximas, que possam ser conhecidas em 2 ou 3 dias, reduzindo custos com transporte e otimizando o tempo da viagem.