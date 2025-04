Turismo do Perigo: como tem gente (doida) que se arrisca por puro sadismo

Existem diversos lugares belos e chamativos pelo mundo, mas alguns deles, apesar da beleza, podem ser potencialmente perigosos para turistas. pexels Wendelin Jacober

Uma pesquisa feita pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) apontou países onde crimes como assassinatos acontecem com muita frequência. Steve Buissinne por Pixabay

O UNODC foi criado em 1997 para combater crimes como o tráfico de drogas e identificou os países mais perigosos do mundo em seu estudo mais recente. wikimedia commons Tony Webster

Usando dados de 2022, o estudo mostra que a maioria dos assassinatos ocorre devido a atividades criminosas que muitas vezes usam armas ilegais contrabandeadas dos Estados Unidos. Chris Robert/Unsplash

Enquanto no país norte-americano a taxa de homicídio é de apenas 6,4 por 100 mil habitantes, os países no topo da lista têm índices até cinco vezes maiores. Conheça agora os países mais perigosos do mundo! Greg Rosenke Unsplash

10) Equador - De acordo com um relatório da ONU, o Equador é o país mais perigoso da América do Sul, com uma taxa de homicídios de 26,99 por 100 mil habitantes. Lin linao/Wikimédia/Commons

Só em 2022, por exemplo, ocorreram 4.859 mortes, principalmente devido ao aumento da violência de gangues locais. Paulo JC Nogueira/Wikimedia Commons

9) Belize - Em 2022, Belize teve uma taxa de homicídios de 27,88 por 100 mil habitantes, com um total de 113 homicídios por ano. Houve uma pequena redução em comparação com 2021, quando a taxa foi de 31,25. freepik wirestock

Segundo a polícia local, um dos principais motivos para a violência no país é a grande quantidade de gangues, além do tráfico de pessoas, de drogas e controle territorial do tráfico. Em 2019, 58% dos assassinatos foram por conta de guerras de quadrilhas. pexels Rob Rector

8) São Cristóvão e Nevis - Mesmo sendo considerado o menor país das Américas em tamanho e população, São Cristóvão e Nevis tem uma taxa de homicídios de 29,41 por 100 mil habitantes. wikimedia commons Martin Falbisoner

Em 2021, foram registrados 14 assassinatos, um número bem menor do que o pico há 10 anos, quando houve 34 mortes, mas ainda mais alto do que nos anos 90, quando os números anuais não passavam de um dígito. wikimedia commons Gertjan R.

7) Bahamas - Nas Bahamas (Caribe), a taxa de homicídios é de 31,22 por 100 mil habitantes. Em 2022, o primeiro-ministro Philip Davis relatou que 98,6% das armas de fogo ilegais em circulação vinham dos Estados Unidos. flickr FotoDawg

No início de 2024, a Embaixada dos Estados Unidos nas Bahamas fez um alerta aos seus cidadãos depois que 18 assassinatos foram registrados em janeiro, muitos deles atribuídos a gangues. Lauren_vdM por Pixabay

6) África do Sul - Com uma taxa de homicídios de 33,96 por 100 mil habitantes, a África do Sul registrou 19.972 assassinatos só em 2020. Apesar disso, a violência tem diminuído desde os anos 1990, quando eram mais de 26 mil mortes por ano. Tom Podmore Unsplash

Em 2023, houve uma média de 75 assassinatos por dia e cerca de 400 roubos diários na África do Sul. A maior parte do problema vem da alta criminalidade em setores como mineração, construção e transporte, além do país ter se tornado um ponto de passagem para drogas ilegais do Afeganistão para a Europa. Tobias Reich Unsplash

5) Honduras - Com uma taxa de 35,09 por 100 mil habitantes, Honduras registrou 3.661 homicídios em 2022. Em anos passados, o país chegou a registrar um assassinato por hora! Michelle Raponi por Pixabay

Um estudo preliminar divulgado pelo Ministério da Segurança em Honduras revelou que jovens entre 18 e 30 anos são as principais vítimas, representando 37,4% do total de homicídios. wikimedia commons Mario A. Torres

4) Santa Lúcia - Parte da Comunidade do Caribe (CARICOM), Santa Lúcia viu suas taxas de homicídios aumentaram constantemente desde os anos 1990. A ilha caribenha chegou a ter 66 assassinatos por ano, com uma taxa de 36,7 a cada 100 mil pessoas. pexels THARUN GOWDA

“A nossa polícia local não é capaz de lidar com estes problemas e não os abordamos como um problema regional”, declarou Allen Chastanet, ex-primeiro-ministro do país. 31774 por Pixabay

3) Trinidade e Tobago - Em 3º no ranking dos países mais perigosos, Trinidade e Tobago teve um aumento significativo de 2021 para 2022 no que diz respeito aos assassinatos cometidos em um ano: de 448 para 605. Mehmet Turgut Kirkgoz pexels

Aqui, mais uma vez, estudos apontam que os Estados Unidos são a maior fonte de armas e munições ilegais que chegam à região por meio de transporte aéreo e marítimo. Mehmet Turgut Kirkgoz pexels

2) São Vicente e Granadinas - Mais um país caribenho na lista. Em 2022, São Vicente e Granadinas registrou taxa de homicídio de 40,41 por 100 mil pessoas, resultando em 42 assassinatos no ano. Esse número é muito mais alto do que as 11 mortes registradas em 1990. freepik wirestock

Com apenas 109.600 habitantes, as mortes violentas nos países são quase três vezes maiores do que a média mundial. Mais da metade dos homicídios em São Vicente e Granadinas são oriundos de armas de fogo. As autoridades locais já tratam a violência local como uma "epidemia". freepik wirestock

1) Jamaica - No topo da lista dos países mais violentos, aparece a Jamaica, com uma taxa de homicídios de 53,34 por 100 mil habitantes. Em 2022, houve 1.508 assassinatos, quase dez vezes mais do que a média mundial, que é de 5,8. Michelle Raponi por Pixabay

Só em janeiro de 2024, foram registrados 65 homicídios no país. Para se ter uma ideia do problema, Mônaco (foto), considerado o país "mais seguro do mundo", não registrou nenhuma morte em 2022. Jan Vašek por Pixabay