Viajar sozinha: 5 dicas para mulheres explorarem o mundo mais seguras

Viajar sozinho é uma experiência que pode ser transformadora, proporcionando liberdade, autoconhecimento e a oportunidade de explorar o mundo no seu próprio ritmo. Para mulheres, essa jornada pode ser ainda mais significativa, embora exija muitos cuidados em relação a segurança e planejamento.

De acordo com uma pesquisa feita pela plataforma Booking.com, cerca de 40% das mulheres brasileiras já viajaram sozinhas e mais da metade demonstrou interesse em repetir a experiência, desde que com orientações adequadas. Com o aumento desse movimento, é importante compartilhar dicas e estratégias que deixem a viagem mais segura, leve e inesquecível para o público feminino.

5 dicas de segurança para mulheres que desejam viajar sozinhas

Viajar sozinha é libertador, mas também exige atenção a detalhes que fazem a diferença na experiência. Desde o momento do planejamento até o retorno para casa, adotar alguns cuidados ajuda a garantir que a viagem seja leve, segura e aproveitada ao máximo.

A seguir, reunimos dicas especialmente pensadas para mulheres:

1. Planeje detalhadamente e compartilhe seu itinerário

Antes de partir, estude bem o seu destino: pesquise sobre o clima, os bairros mais seguros, o transporte local e até mesmo golpes comuns na região. Ter esse tipo de informação ajuda a evitar situações arriscadas.

Além disso, compartilhe seu roteiro, endereços e horários com alguém de confiança, atualizando essa pessoa conforme a viagem avança. Isso tranquiliza quem está em casa, como também cria uma rede de apoio caso algo saia do planejado.

2. Escolha hospedagens seguras e bem avaliadas

Prefira acomodações com boas avaliações em sites confiáveis e dê atenção especial aos comentários de outras mulheres. Hostels com quartos femininos, pousadas familiares ou hotéis com recepção 24 horas tendem a ser mais seguros.

Verifique também se o local oferece armário trancável (locker) e se está próximo a áreas movimentadas, evitando regiões isoladas ou mal iluminadas à noite.

3. Mantenha contato frequente e cuidado com as redes sociais

Use aplicativos de localização para compartilhar sua rota com pessoas de confiança. Além disso, evite postar sua localização em tempo real nas redes sociais. Isso pode parecer inofensivo, mas divulgar onde você está enquanto ainda permanece no local pode facilitar situações de risco, como furtos ou até mesmo perseguições. Prefira fazer postagens depois que já tiver deixado o lugar. Isso aumenta sua segurança e dificulta a ação de pessoas mal-intencionadas.

4. Cuidado com pertences e documentos

Nunca carregue todos os seus documentos e dinheiro no mesmo lugar. O ideal é manter cópias digitais dos seus documentos salvos na nuvem e ter uma pequena quantia emergencial separada do restante do dinheiro.

Use doleiras ou bolsas antifurto para manter seus itens valiosos próximos ao corpo. Também é importante ter um cartão reserva guardado no quarto ou em outro compartimento da mala, caso o principal seja extraviado ou bloqueado.

5. Confie no seu instinto

Sabe aquele pressentimento de que algo está errado? Leve a sério. Evite insistir em situações ou conversas desconfortáveis e nunca tenha receio de parecer "grosseira" por se retirar. Estar sozinha é justamente o momento em que seu bem-estar deve vir em primeiro lugar.

Se sentir que está sendo observada ou seguida, entre em um local público, como uma loja ou restaurante, e busque ajuda com segurança ou funcionários.

3 roteiros recomendados para quem vai viajar sozinho

Conheça algumas sugestões de roteiros que costumam ser bem avaliados por viajantes solo, com boas opções de passeio, infraestrutura e acolhimento ao turista.

1. Paraty (RJ)

Histórica, charmosa e cercada por natureza, Paraty é segura e acolhedora. Oferece passeios culturais, praias e trilhas que podem ser feitas sozinha sem preocupações.

2. Lisboa (Portugal)

A capital portuguesa é tranquila, bem sinalizada e cheia de roteiros fáceis de seguir. Ideal para quem viaja pela primeira vez sozinha e busca a junção: cidade e natureza.

3. Cusco (Peru)

Com uma comunidade vibrante de viajantes solo, Cusco é segura e culturalmente rica. Além disso, é ponto de partida para Machu Picchu, que também é uma experiência incrível.