Fontes 'milagrosas' em Minas garantiram a dinastia e o fim da escravidão

O ano era 1868, e as brisas suaves da Serra da Mantiqueira sussurravam segredos antigos pelas alamedas de uma pacata vila no Sul de Minas Gerais. A princesa Isabel, herdeira do trono brasileiro, chegava à cidade, em comitiva com a família Real, com o coração pesado em busca de cura ( do corpo e da alma).

Diagnosticada com uma anemia profunda, sua saúde frágil a impedia de realizar o sonho de engravidar e ter um herdeiro. Acompanhada de seu marido, Luiz Felipe Gastão Orleans – o Conde d’Eu –, Isabel depositava suas esperanças nas lendárias águas de Caxambu, cujas fontes, descobertas por volta de 1814, já eram conhecidas como “águas santas” por suas propriedades medicinais.

A visita, marcada por pompa e expectativa, transformaria não apenas a vida da princesa, mas também a história da cidade e o futuro dos tantos negros escravizados no Brasil, que anos depois, foram contemplados com a abolição da escravatura pela Lei Áurea.

Lei Áurea

Em 13 de maio de 1888, o Palácio Imperial no Rio de Janeiro pulsava com expectativa. A princesa Isabel, regente do Brasil pela terceira vez, enquanto seu pai, Dom Pedro II, viajava à Europa, segurava a pena que mudaria a história do país. Naquele dia, ela assinou a Lei Áurea, um documento de apenas duas frases que declarava extinta a escravidão no Brasil e revogava todas as disposições contrárias.

Com esse ato, cerca de 700 mil pessoas escravizadas foram formalmente libertadas, marcando o fim de um sistema que sustentava a economia brasileira há mais de três séculos. Mas o que levou Isabel a esse gesto histórico, e por que ele aconteceu naquele momento? Vamos mergulhar na história, entrelaçando os fios da política, da sociedade e das convicções pessoais da princesa, com um toque da magia das águas de Caxambu que a fortaleceram anos antes.











A jornada da cura

A comitiva imperial foi serpenteando pelas estradas poeirentas, partindo do Rio Fonte do imperador dom Pedro II ARDEN COUTO / TURISMO DE MINAS/Divulgação de Janeiro pela Rodovia Presidente Dutra até Engenho Passos, até Caxambu. A chegada de Isabel e Conde d’Eu, foi um evento grandioso. Hospedados na casa do médico Carlos Teodoro Bustamante, em frente ao antigo Parque Hotel, a princesa foi recebida com festas e honrarias. Mas seu verdadeiro propósito estava no Parque das Águas, onde brotavam 12 fontes milagrosas, cada uma com propriedades químicas únicas.







A Fonte Conde d’Eu e Dona Isabel, com suas águas ferruginosas, alcalino-gasosas e ricas em sais minerais, tornou-se o epicentro da esperança da princesa. Conta a lenda que Isabel, aconselhada por médicos, bebia regularmente dessas águas, cujo alto teor de ferro era indicado para tratar anemias.

O que muitos atribuíam à cura de uma suposta infertilidade era, na verdade, a restauração de sua saúde debilitada. As águas, borbulhantes e frescas, pareciam carregar a própria vitalidade da terra. Semana após semana, Isabel sentia o vigor retornar, e, em pouco tempo, a notícia de sua gravidez ecoou como um milagre. Em gratidão, a princesa ordenou a construção da Igreja de Santa Isabel da Hungria, cuja pedra fundamental foi lançada naquele mesmo ano de 1868, inaugurada em 1897. A escadaria de 126 degraus, com representações da Via-Sacra, tornou-se um marco de sua devoção.

A cura de Isabel não apenas perpetuou a dinastia, com o nascimento de seus filhos, mas também elevou Caxambu à fama nacional. As águas, agora imortalizadas pela história imperial, atraíam viajantes de todos os cantos, consolidando a cidade como a maior estância hidromineral do mundo.

O Parque das Águas

Piscinas de hidroterapia do Parque das Águas de Caxambu, no Sul de Minas Gerais Shirley Pacelli/EM Gêiser natural Floriano de Lemos jorra água sulfurosa a 27°C MARDEN COUTO/TURISMO DE MINAS Hotel Glória se encontra bem em frente ao Parque das Águas e terá programação especial de Páscoa Hotel Gloria Caxambu/Divulgação Fonte do imperador dom Pedro II ARDEN COUTO / TURISMO DE MINAS/Divulgação Parque das Águas, tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA), é um convite a reviver a história da princesa Isabel Nadia Ferreira /Caxambu Voltar Próximo

Hoje, o Parque das Águas Dr. Lisandro Carneiro Guimarães, tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA), é um convite a reviver essa história e explorar suas maravilhas. Com 210 mil metros quadrados de área, o parque é um oásis de bosques, jardins e alamedas em estilo inglês, onde a natureza e a arquitetura se entrelaçam. A entrada dá acesso a um universo de atrações para todos os gostos.

Aqui estão os destaques para sua visita:

As 12 Fontes Milagrosas - Cada fonte oferece águas com propriedades distintas, muitas delas gasosas e radioativas, captadas em profundidades de até 6 km. Além da Fonte Conde d’Eu e Dona Isabel:

Fonte Dom Pedro: A mais antiga, com água carbogasosa e digestiva, em um pavilhão greco-romano. Fonte Dona Leopoldina: Captada em 1850, indicada para problemas hepáticos e digestivos. Fonte Duque de Saxe: Laxativa e desintoxicante, perfeita para o fígado e vesícula. Fonte Beleza: Rica em sais minerais, com efeitos calmantes e nutritivos para a pele. Fonte Ernestina Guedes: Ideal para afecções dermatológicas. Fontes Mayrink: Indicadas para garganta, olhos e gargarejo, respectivamente. Fonte Viotti: Diurética, ajuda a dissolver cálculos renais. Leve uma garrafinha para provar as águas (até 10 litros por pessoa são permitidos) e sinta o sabor único de cada uma, mas vá com calma, pois são potentes.























Gêiser Floriano de Lemos

Uma das atrações mais impressionantes, este gêiser natural jorra água sulfurosa a 27°C, formando colunas de até 8 metros, três vezes ao dia. Seus banhos são indicados para eczemas, dermatoses e outras afecções cutâneas. É um espetáculo da natureza que encanta visitantes.







Balneário hidroterápico

Fundado em 1912 e recentemente reformado, o balneário é um spa histórico com banhos de imersão (a partir de R$ 30), hidromassagens (R$ 40), saunas, duchas Vichy e tratamentos estéticos. A piscina de hidroterapia, aquecida e com cromoterapia, é perfeita para relaxar.

Piscina de água mineral

Única na América Latina, essa piscina natural, dividida em áreas para adultos e crianças, renova sua água diariamente. A entrada custa R$ 20 e inclui vestiários.

Teleférico de Caxambu.

Por R$ 25, suba de teleférico até o Morro de Caxambu, a 1.090 metros de altitude. O trajeto de 7 minutos oferece vistas deslumbrantes do parque e da cidade. No topo, o Cristo Redentor de 15 metros, inaugurado em 1961, e um restaurante aguardam os visitantes.

Lago com pedalinhos

Alugue um pedalinho para passear pelo lago ornamental ou aproveite as quadras de tênis, vôlei e a pista de cooper. Há também um parquinho infantil e áreas para piqueniques.

Jardins e arquitetura

Caminhe pela Alameda dos Plátanos, plantada a pedido de Isabel, inspirada na Champs-Élysées. Admire o coreto, as esculturas de Chico Cascateiro e a estátua Ninfa do Lago, em um cenário que mescla estilos como art nouveau, neoclássico e art decó.







Olavo Bilac

Já dizia Olavo Bilac… “O que sei é que as águas santas são santíssimas… Esse milagre é operado, em parte pelo uso das águas mas é também devido à doçura deste clima abençoado, dessa serra e desse céu e, principalmente, à bondade sem par desta gente de Caxambu – uma gente que tem a alma na boca e nos olhos – uma gente meiga que conserva e zela como uma relíquia moral de valor inestimável, a tradição da fidalga e carinhosa hospitalidade mineira – uma gente que acolhe o forasteiro, com um tal requinte de afeto e de sinceridade, que ele, ao partir, deixa cair por aqui um pedaço do coração”.

Localizada ao Sul de Minas Gerais, Caxambu, citada pelo poeta, é uma das principais cidades do Circuito das Águas. A bela cidade mineira, a 375 quilômetros de Belo Horizonte, é considerada como a mais tradicional Estância Hidromineral do Planeta e, por conta disso, atrai turistas de todos os cantos do país e do mundo.







Hotel Glória







Hotel Glória se encontra bem em frente ao Parque das Águas e terá programação especial de Páscoa Hotel Gloria Caxambu/Divulgação

Os feriados da Semana Santa e Tiradentes brindaram os brasileiros com quatro dias de folga este ano, com uma ótima oportunidade para viajar. E, pensando nisso, o Hotel Glória Caxambu preparou uma programação com atividades para adultos, crianças e uma gastronomia especial.

Entre os dias 18 e 21 de abril, os hóspedes poderão desfrutar dos jantares com diferentes atrações musicais e as crianças participarão de oficinas de chocolate, caça aos ovos de Páscoa e receber o coelho da Páscoa no domingo. Além, é claro, de um almoço especial no domingo de Páscoa com muito bacalhau e chocolate.

Além da programação especial de Páscoa, o hotel oferece uma completa infraestrutura de lazer com piscinas, bar, toboágua, quadra poliesportiva, sala de ginástica, salas de jogos, de cinema e de leitura, whisky bar e Pub bar com sinuca.

E ainda para quem quiser relaxar, o Espaço Bem-Estar Las Águas conta com saunas a vapor e seca, piscina de contraste com hidromassagem e sala de descanso (incluídos na diária). Há também as opções de duchas escocesa e vichy, ofurô, massagens relaxantes e estéticas e banheiras de hidromassagem (valores cobrados à parte).

O Hotel Glória tem localização privilegiada e está em frente ao Parque das Águas de Caxambu, que abriga o maior complexo hidromineral do mundo, com 12 fontes de águas minerais, gasosas e medicinais, com propriedades diferentes umas das outras e o único Gêiser em funcionamento no Brasil. No local, os turistas também podem fazer um passeio de teleférico para o Morro de Caxambu, usufruir da piscina de água mineral e do Balneário com diversas opções de banhos, massagens e uma piscina térmica.

