Conheça 3 destinos em Minas, fora do circuito religioso, para descansar

destinos para curtir a semana santa fora do circuito religioso. A natureza exuberante de Minas Gerais será nosso guia por regiões de tirar o fôlego. Lugares incríveis perfeitos para refugiar com a família, amigos ou aquela pessoa tão especial. Se ainda não sabe para onde escapar no feriado que está chegando, este roteiro será ideal para você. Se na terça-feira passada divulgamos um roteiro com o turismo da fé nas ladeiras das cidades históricas de Minas, hoje, vamos destacar.





Nesta travessia pelo estado mineiro, vamos mostrar o ‘mar de Minas’, na Região de Furnas. Mostraremos as belezas de Brumadinho, além de Inhotim, para os amantes de esportes radicais e circuitos de outras artes. Por fim, vamos destacar o turismo rural em uma fazenda de Santana dos Montes, local perfeito para passar com a família e relaxar. Alguns desses lugares são bem perto de Belo Horizonte, outros, um pouquinho mais distantes. Basta pegar a estrada e, em poucas horas, chegar nesses paraísos.









Capitólio

Após a tragédia no canyon no Lago de Furnas, em janeiro de 2022, Capitólio colocou em vigor o plano 'Viva o Mar de Minas'. Ele tem como medidas treinamentos para profissionais náuticos e acompanhamento geológico diário (foto: Leandro Couri/EM)







“Já que Minas não tem mar, eu vou pro bar”, é o que diz a canção interpretada por Alexandre Peixe, ecoada pelos mineiros em diversas épocas do ano. Porém, Minas Gerais tem, sim, o seu mar particular: Capitólio, localizado a cerca de 282 quilômetros de Belo Horizonte, o município mineiro banhado pelo Lago de Furnas é conhecido justamente por ser o ‘mar de Minas’. Nomenclatura essa adquirida em razão das águas em tom esmeralda, que banha, além de Capitólio, mais de 30 outros municípios do estado, em seus 1.140 km² de extensão.









Não à toa, os passeios de lancha no Lago de Furnas e os chamados 4x4, que permitem o turismo fora da estrada até as cachoeiras, são os mais tradicionais. Afinal, se o turista quer um refresco, esse giro pelas águas de Capitólio é imperdível. Para além dos refrescos e das belezas das cachoeiras e lagos, a região também proporciona ótimos momentos de contato com a natureza e, claro, tudo com um toque mineiro, regado a artesanatos, igrejas, feiras e o clássico turismo rural. Além dos passeios de lanchas pelo Lago de Furnas e cânions, não deixe de encarar os deliciosos banhos nas cachoeiras Lagoa Azul, Cascatinha, Trilhas do Sol, Paraíso Perdido e da Ilha.

















Difícil falar de Capitólio e não lembrar da tragédia ocorrida no dia 8 de janeiro do ano passado. O desmoronamento de um paredão de pedra de um cânion atingiu três embarcações no Lago de Furnas. A queda causou a morte de dez pessoas, todas ocupantes da lancha de nome Jesus, e deixou outras 27 feridas. Desde então, uma força tarefa, que envolve os governos municipal, estadual e federal, faz o monitoramento das encostas. Em janeiro deste ano, Capitólio atingiu 90% de ocupação hoteleira após implementação do plano “Viva o Mar de Minas". São medidas como treinamentos para profissionais náuticos, acompanhamento geológico diário e rede de proteção policial que entraram em ação para garantir a segurança de turistas e moradores.













Brumadinho além de Inhotim

Brumadinho oferece mais de 40 projetos turísticos que envolvem esportes de aventura. Pular de parapente, do alto da rampa do Topo do Mundo, faz parte do roteiro ecológico por trilhas e cachoeiras (foto: Gladyston Rodrigues/EM)











Conhecida turisticamente pelo Instituto Inhotim, maior museu de arte contemporânea a céu aberto do mundo, Brumadinho tem muito mais a oferecer para quem decide conhecê-la. A riqueza está em toda parte: na gastronomia, na natureza, na história e nas pessoas.









Para quem gosta de turismo de aventura, Brumadinho é um prato cheio. Conhecida por atrair amantes de esportes radicais como voo livre, trekking e ciclismo, a região abriga importantes áreas preservadas, a exemplo do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, com seus 4 mil hectares de natureza exuberante e uma rica biodiversidade constituída por uma série de espécies da fauna e da flora. O Parque guarda ainda seis mananciais, trilhas e mirantes.









Casa Branca é um povoado situado no entorno do Parque Estadual do Rola Moça. Graças ao seu relevo montanhoso e agradável clima, é ideal para a realização de esportes de aventura, caminhadas ecológicas e passeios de bicicleta. Um pouco mais adiante, a Serra da Moeda ostenta uma das paisagens mais majestosas e exuberantes do estado. Um de seus pontos mais conhecidos é o Topo do Mundo. A rampa natural com 500 metros de desnível é a principal base para salto de parapente na região de Belo Horizonte..









A região também é conhecida como um reduto das artes. São inúmeros os ateliês de cerâmica e artesanato – muitos deles referência no estado. É o caso do Saracura Três Potes, dos premiados artistas José Alberto Bahia e Jéssica Martins, que transformam cascas e sementes da flora brasileira em cerâmica; e do Xakra88, peculiar ateliê comandado pelo ceramista alemão BenediktWiertz.









Ao todo são cerca de 40 atrativos turísticos, conforme levantamento inédito realizado pelo Programa de Fomento do Turismo Sustentável em Brumadinho. O programa, desenvolvido pela Vale em parceria com o Instituto Rede Terra, atua a partir da premissa de que fomentar o potencial turístico de Brumadinho e região é um caminho potente para diversificar a sua economia, gerar emprego e renda e diminuir a dependência da mineração.









Santana dos Montes

Integrante da Estrada Real e do Roteiro do Charme em Minas, o Hotel Fazenda Fonte Limpa é referência no turismo rural em Santana dos Montes. Passeio de charretes é uma das opções disponíveis aos visitantes (foto: Tales Azzi/Divulgação)





Santana dos Montes é uma excelente opção para quem quer curtir o feriado da semana santa, em meio a natureza, em um turismo genuinamente rural. Localizada a apenas 130 quilômetros de Belo Horizonte, a pequena cidade mineira abriga os melhores hotéis-fazenda do estado, com tudo o que o visitante procura: sossego acompanhado das inúmeras opções de lazer e das belas paisagens, contato com bichos da fazenda, pescaria e comida boa feita no fogão de lenha. Requisitos necessários que toda a família deseja para aproveitar e viver momentos inesquecíveis juntos.









Um dos mais conhecidos na região, o Hotel Fazenda Fonte Limpa é referência com alta nota de avaliação no site TripAdvisor. Não é por menos, a fazenda histórica disponibiliza aos hóspedes um ambiente com muito conforto e lazer com piscinas aquecidas, bar molhado, saunas, duchas naturais, ofurô, passeios de charrete e a cavalo, videoteca, salões de jogos e sala de ginástica.O hotel ainda conta com um spa onde oferece o serviço de massagem terapêutica. A boa gastronomia também faz parte do roteiro, com o melhor da comida mineira preparada no fogão a lenha. Prepare-se para degustar o melhor da culinária feita em Minas como feijão tropeiro, costela com canjiquinha, carne de porco com ora-pro-nóbis. Na sexta-feira da Paixão, o hotel oferece um cardápio especial com peixes.













Para os amantes da natureza, o visitante poderá fazer passeios que exploram trilhas, riachos, cachoeiras e matas de preservação ambiental, além de percorrer a Estrada Real, caminho usado pelos tropeiros para chegar às fazendas, em meados do século 18.