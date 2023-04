No frio do outono, região de Minas esquenta a alma com águas milagrosas

Caxambu recebe turistas de várias parte do Brasil em busca do poder medicinal de suas águas termais. Até dom Pedro II já foi conferir o poder de cura (foto: Shirley Pacelli/EM) Quem teria coragem de encarar uma cachoeira nesta época do ano? Com temperaturas mais baixas em algumas cidades de Minas Gerais, a beleza natural vira, para alguns, apenas registros fotográficos em postagens no Instagram. Há, claro, os corajosos que não temem encarar água gelada mesmo no outono e no inverno. Bravos, que se comportam como se fossem atletas em busca de crioterapia, onde entrar numa gelada ajuda na recuperação física. Mas, para a maioria dos mortais, nada melhor do que mergulhar numa piscina de água quente e relaxar nas águas medicinais.





Já dizia Olavo Bilac… “O que sei é que as águas santas são santíssimas… Esse milagre é operado, em parte pelo uso das águas mas é também devido à doçura deste clima abençoado, dessa serra e desse céu e, principalmente, à bondade sem par desta gente de Caxambu – uma gente que tem a alma na boca e nos olhos – uma gente meiga que conserva e zela como uma relíquia moral de valor inestimável, a tradição da fidalga e carinhosa hospitalidade mineira – uma gente que acolhe o forasteiro, com um tal requinte de afeto e de sinceridade, que ele, ao partir, deixa cair por aqui um pedaço do coração”.

O conjunto arquitetônico e paisagístico do Balneário Hidroterápico do Parque das Águas foi tombado pelo Iphan, em 1999 (foto: Juarez Rodrigues/EM )

Localizada ao Sul de Minas, Caxambu, citada pelo poeta, é uma das principais cidades do Circuito das Águas. A bela cidade mineira, a 375 quilômetros de Belo Horizonte, é considerada a mais tradicional Estância Hidromineral do Planeta e, por conta disso, atrai turistas de todos os cantos do país e do mundo. Situada na Serra da Mantiqueira, o local é destino certo para os turistas em busca de natureza exuberante, clima de montanha e, por conta das águas terapêuticas, desejo de melhorar ou manter a saúde, longe do estresse em meio à tranquilidade, relaxamento e muita paz.

Os atrativos, além das águas, constituem-se em casarões históricos, parques, balneários, praças e a religiosidade. Vale a pena explorar as delícias da culinária, o artesanato e os recantos que compõem a beleza paisagística dos arredores.

'Águas milagrosas'

Fonte de dom Pedro II é uma das mais procuradas no Balneário Hidroterápico em Caxambu (foto: Juarez Rodrigues/EM)







Os ilustres visitantes foram homenageados e batizam hoje algumas das 12 fontes do cartão-postal Parque das Águas. Entre elas está a D. Pedro, uma das mais concorridas e que exibe imensa coroa dourada. A relação histórica da cidade com a família imperial do Brasil vem de 1868, quando a princesa Isabel e seu marido conde d'Eu visitaram a cidade atraídos pelas águas 'milagrosas' do lugar. A filha de dom Pedro II buscava cura para uma anemia que a impossibilitava de ter filhos.O tratamento com águas ferruginosas de uma fonte de Caxambu deu certo, ela se curou e conseguiu engravidar. O fato é que a gravidez imediata contribuiu para a maior notoriedade da água, alcalino-gasosa e alcalino-terrosa.Os ilustres visitantes foram homenageados e batizam hoje algumas das 12 fontes do cartão-postal Parque das Águas. Entre elas está a D. Pedro, uma das mais concorridas e que exibe imensa coroa dourada.

Circuito turístico





O Circuito das Águas de Minas Gerais trata-se de uma Instância de Governança Regional do Turismo que tem como objetivo fomentar o turismo na região, utilizando-se de uma rede de parceiros na organização e na promoção da atividade turística regional, de forma sustentável, através da integração contínua dos municípios para consolidar uma identidade regional.



Atualmente o Circuito das Águas é composto por 13 municípios. Além do poder medicinal de suas águas, do clima e das opções de passeios, as cidades do circuito são famosas por serem muito acolhedoras e agradáveis.





As cidades que compõem o Circuito Turístico das Águas são: Caxambu, São Lourenço, Cambuquira, Lambari, Baependi, Carmo de Minas, Cruzília, Dom Viçoso, Carmo de Minas, Jesuânia, Soledade de Minas, Três Corações e Conceição do Rio Verde. Cada uma delas tem suas particularidades, mas todas têm em comum a beleza natural, as águas terapêuticas e a hospitalidade de seu povo.





Conheça outras 3 cidades do Circuito das Águas

São Lourenço é outra importante cidade que integra o Circuito das Águas. Não deixe de fazer o passeio de balão sobre a bela cidade mineira (foto: Bruno Albergaria Santos/Divulgação)







São Lourenço

É outra cidade importante do circuito, com suas águas mineralizadas e terapêuticas. A cidade é conhecida por suas fontes, como a Fonte de Vichy, que é uma das mais famosas.O nome da fonte se deve ao fato que a sua água só é encontrada lá em São Lourenço e na cidade de Vichy, na França. Município de clima ameno, tem uma temperatura média de 18°C. No inverno as temperaturas chegam a 0°C. Com altitude de 875m, a cidade tem clima tropical de altitude, com temperatura média no verão de 22°C. Além do Parque das Águas, outra atração que encanta na cidade é o passeio de balão. Realizado por duas empresas, os voos ocorrem de sexta a domingo, começando bem cedo, ao nascer do sol. O balão chega a uma altura de 500 metros e o passeio dura em média uma hora

Parque das Águas, em Cambuquira, é local perfeito para relaxar e apreciar as belezas ao redor (foto: Sergio Mourão/Divulgacão )

Cambuquira

É uma cidade menor, mas muito charmosa. Seu principal atrativo é o Parque das Águas, que tem piscinas de águas termais e um balneário completo. Em meio às montanhas do Sul de Minas ela é cercada por uma floresta remanescente de Mata Atlântica, em um misto de crença e ciência, as fontes de água mineral com poderes curativos e terapêuticos estão localizadas dentro do parque.

Em Lambari, o turista aprecia a paisagem do espelho d'água do Lago Guanabara do Palácio do Cassino, construção icônica na cidade mineira (foto: Tony Basílio/Divulgação)



Lambari

Também é uma cidade pequena muito agradável. A localidade mineira é o lugar certo para quem busca contato com a natureza e o equilíbrio do corpo e da mente através dessa integração. A cidade surpreende com suas notáveis obras arquitetônicas, que encantam desde o mais simples, até a elegância do Palace Cassino. Uma de suas principais atrações turísticas é o Parque das Águas, com piscinas e fontes de águas minerais com propriedades terapêuticas.





Se “viajar é trocar a roupa da alma”, como dizia o poeta Mário Quintana, o Circuito das Águas é o local certo para desfrutar um verdadeiro paraíso de tranquilidade, qualidade de vida e contato com a natureza. Com suas águas terapêuticas e sua hospitalidade, o viajante vai conhecer uma região rica em história, cultura e beleza natural. Além das opções de lazer e turismo, a região é conhecida pela gastronomia, com destaque para os queijos, doces caseiros e pratos típicos mineiros.