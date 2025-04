A anemia é uma condição caracterizada pela redução na quantidade de glóbulos vermelhos ou hemoglobina no sangue, que são responsáveis por transportar o oxigênio dos pulmões para todas as células do corpo, comprometendo então o transporte de oxigênio.

A falta desses componentes provoca cansaço, fraqueza e dificuldade de concentração, uns dos principais sintomas de anemia. Apesar de comum, especialmente entre mulheres, crianças e idosos, a anemia pode ter diferentes causas e graus de gravidade, exigindo diagnóstico e tratamento adequados.

Quais os tipos de anemia?

A anemia não é uma doença única, mas uma condição que pode surgir por diferentes motivos. Os principais tipos são:

Anemia ferropriva: causada pela deficiência de ferro, é a forma mais comum;



causada pela deficiência de ferro, é a forma mais comum; Anemia megaloblástica: geralmente associada à falta de vitamina B12 ou ácido fólico;



geralmente associada à falta de vitamina B12 ou ácido fólico; Anemia por doenças crônicas: como insuficiência renal, infecções ou inflamações prolongadas;



como insuficiência renal, infecções ou inflamações prolongadas; Anemia hemolítica: ocorre quando há destruição precoce das hemácias;

ocorre quando há destruição precoce das hemácias; Anemia falciforme: genética, mais frequente em pessoas negras, afeta a forma das células vermelhas do sangue.

Cada tipo possui causas e tratamentos específicos, mas os sintomas de anemia são sempre os mesmos.

Sintomas de anemia: 8 tipos mais frequentes

Os sintomas de anemia podem surgir de forma leve e progredir com o tempo. Os mais frequentes incluem:

cansaço excessivo e fraqueza;

tontura e dor de cabeça frequente;

palidez na pele e mucosas;

falta de ar em atividades simples;

sensação de frio constante;

dificuldade de concentração e memória;

unhas frágeis e queda de cabelo; batimentos cardíacos acelerados.

Em crianças, a anemia pode afetar o crescimento e o desempenho escolar. Em idosos, pode agravar doenças cardíacas e comprometer a mobilidade.

Principais causas da anemia

A anemia pode surgir por fatores diversos, entre eles:

alimentação pobre em ferro, vitamina B12 ou ácido fólico;



perdas de sangue, como em menstruações intensas ou sangramentos gastrointestinais;



doenças crônicas e autoimunes;

alterações genéticas que afetam a produção de hemoglobina.

A causa precisa deve ser identificada por um médico para orientar o melhor tratamento.

Como confirmar o diagnóstico?

O diagnóstico de anemia é feito por meio de exames laboratoriais, sendo o principal o hemograma completo, que avalia:

níveis de hemoglobina e hematócrito;



quantidade e características das células vermelhas;

volume corpuscular médio (VCM), útil para classificar o tipo de anemia.

O hemograma completo é um dos caminhos para confirmar o diagnóstico de anemia Freepik

Outros exames podem ser solicitados conforme a suspeita clínica, como dosagem de ferro sérico, ferritina, vitamina B12 e ácido fólico.

Quando procurar um médico?

Se os sintomas de anemia forem persistentes ou causarem impacto na rotina, é importante procurar um clínico geral ou hematologista. Em casos de sangramentos frequentes, perda de peso inexplicável ou histórico familiar de anemias hereditárias, a investigação deve ser ainda mais criteriosa.

Tratamento para anemia

O tratamento depende da causa identificada. Podendo incluir:

suplementação nutricional (como ferro ou vitaminas);



mudanças na alimentação;



controle da causa subjacente (como doenças crônicas);

transfusões sanguíneas, em casos graves.

A automedicação deve ser evitada, pois o excesso de ferro, por exemplo, pode causar intoxicação.

Alimentos recomendados para combater a anemia

Uma alimentação equilibrada ajuda tanto na prevenção quanto no tratamento. Os principais alimentos que ajudam a combater a anemia são:

carnes vermelhas magras (como patinho ou coxão mole, que são ricas em ferro e ajudam na produção de hemoglobina), fígado e ovos (fontes de ferro heme);



vegetais verde-escuros, como espinafre e couve;



leguminosas como feijão, lentilha e grão-de-bico;



frutas ricas em vitamina C (como laranja, acerola e goiaba), que ajudam na absorção do ferro;

cereais integrais e sementes.

Evite ingerir alimentos ricos em cálcio, como leite e queijos, junto às refeições principais, pois eles podem reduzir a absorção do ferro.