Ibuprofeno e nimesulida são dois medicamentos anti-inflamatórios amplamente utilizados para aliviar dores e reduzir inflamações e febre. Apesar de serem indicados em situações semelhantes, eles têm mecanismos de ação, efeitos colaterais e precauções distintas.

Entender essas diferenças é importante para saber qual opção pode ser mais segura, e claro sempre com a devida recomendação médica.

Para que servem o ibuprofeno e a nimesulida?

Ambos os medicamentos são classificados como anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e atuam bloqueando substâncias no organismo que causam dor, febre e inflamação.

Ibuprofeno

Tem ação analgésica, antitérmica e anti-inflamatória. É indicado para dores de cabeça, dores musculares, cólicas, febre e inflamações leves a moderadas.

Nimesulida

Possui efeito anti-inflamatório mais seletivo e costuma ser indicada para dores com componente inflamatório mais evidente, como dores articulares, dor de garganta e traumas.

Apesar da semelhança nas indicações, cada um tem características que devem ser consideradas na escolha do tratamento.

Como funcionam no corpo?

O ibuprofeno age inibindo de forma não seletiva a enzima COX (ciclo-oxigenase), responsável pela produção de prostaglandinas, substâncias que provocam dor, febre e inflamação.

Já a nimesulida atua preferencialmente na COX-2, enzima envolvida em processos inflamatórios. Por isso, pode causar menos irritação gástrica em comparação com outros anti-inflamatórios, mas exige atenção ao fígado.

A escolha entre ibuprofeno e nimesulida deve levar em conta o histórico de saúde, idade, sintomas e, principalmente, a avaliação médica Freepik

Crianças e grávidas podem usar?

É importante se atentar as crianças e grávidas na hora de escolher qual tipo de anti-inflamatório tomar:

Ibuprofeno

Pode ser utilizado por crianças, com doses ajustadas de acordo com o peso e idade. Porém, grávidas devem evitar o uso, principalmente no terceiro trimestre, devido ao risco de complicações.

Nimesulida

Não é recomendada para crianças e gestantes. Seu uso pediátrico é contraindicado em vários países devido ao potencial risco de efeitos no fígado.

Efeitos colaterais e precauções

Os efeitos colaterais mais comuns do ibuprofeno incluem dor de estômago, náuseas e desconforto gástrico. Deve ser evitado por pessoas com histórico de gastrite, úlceras ou problemas renais.

A nimesulida pode causar efeitos colaterais semelhantes, mas com maior potencial de toxicidade hepática. Pessoas com problemas no fígado ou histórico de reações adversas a anti-inflamatórios devem evitar seu uso.

Em ambos os casos, é fundamental respeitar as orientações de um profissional de saúde.

Qual é a dosagem máxima por dia?

O uso prolongado ou acima do recomendado desses remédios podem causar sérios efeitos adversos.

Ibuprofeno

A dose diária varia conforme a necessidade e idade do paciente. Em adultos, a dose máxima geralmente não deve ultrapassar 2.400 mg por dia, dividida em até três tomadas;

Nimesulida

A dose máxima recomendada para adultos é 200 mg por dia, normalmente dividida em duas doses de 100 mg com intervalo de 12 horas.

Posso usar ibuprofeno ou nimesulida contra os sintomas da dengue?

Não! Medicamentos como ibuprofeno e nimesulida, pertencentes à classe dos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), não devem ser usados para aliviar os sintomas da dengue. Isso porque esses fármacos podem interferir na coagulação do sangue e aumentar o risco de complicações hemorrágicas, que são comuns nos quadros mais graves da doença.

A dengue provoca alterações no sistema circulatório e redução das plaquetas, e o uso de anti-inflamatórios pode potencializar esse efeito, elevando a chance de sangramentos. A recomendação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS) é utilizar analgésicos mais seguros, como o paracetamol ou a dipirona, sempre com orientação médica.