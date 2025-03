Entender quando acontece a ovulação e qual é o período fértil é essencial tanto para quem deseja engravidar quanto para quem quer evitar uma gestação. Apesar de estarem relacionados, esses dois momentos do ciclo menstrual não são exatamente a mesma coisa.

Neste artigo, explicamos como identificar os principais sinais da ovulação e do período fértil, como calcular essas fases e quando é indicado procurar avaliação médica.

O que é ovulação e como ocorre?

A ovulação é o processo em que um dos ovários libera um óvulo maduro, pronto para ser fecundado. Esse evento geralmente ocorre uma vez por mês, por volta do 14º dia do ciclo menstrual, considerando um ciclo de 28 dias. No entanto, esse número pode variar de mulher para mulher.

O óvulo permanece viável por cerca de 12 a 24 horas após ser liberado. Caso não seja fecundado, ele se desintegra e o corpo se prepara para a menstruação.

O que é o período fértil?

Já o período fértil é a fase do ciclo menstrual em que há maior chance de engravidar. Ele inclui os dias que antecedem a ovulação, o próprio dia da ovulação e os dias seguintes. Isso porque os espermatozoides podem sobreviver por até cinco dias no corpo da mulher, aumentando a janela fértil.

Ou seja, o período fértil costuma durar de 5 a 7 dias, sendo o dia mais fértil aquele em que ocorre a ovulação.

Ovulação e período fértil são a mesma coisa?

Não. A ovulação é um evento específico dentro do ciclo menstrual, enquanto o período fértil é um intervalo de tempo em que a chance de gravidez é maior. A ovulação marca o pico da fertilidade, mas o período fértil engloba outros dias próximos a ela.

Sintomas e sinais da ovulação e do período fértil

O corpo dá sinais de que estamos passando pelo período fértil e também pela ovulação, veja:

Ovulação

Alguns sinais físicos podem indicar que o corpo está ovulando. Os mais comuns são:

aumento da secreção vaginal, com aspecto semelhante ao de clara de ovo;



sensibilidade nos seios;



leve dor ou pontada em um dos lados do abdômen;



aumento da libido;

pequeno sangramento vaginal ou escape.

Nem todas as mulheres percebem esses sintomas, mas eles podem ajudar a identificar o momento da ovulação.

Período fértil

Além dos sinais da ovulação, o período fértil também pode causar:

inchaço abdominal;



leve aumento da temperatura corporal;

alterações de humor.

Esses sintomas podem variar, e muitas vezes são sutis. Observar o próprio corpo ao longo de alguns ciclos pode ajudar a reconhecê-los com mais facilidade.

Observar sinais físicos, calcular o ciclo e, se necessário, fazer testes específicos são passos importantes Freepik





Para calcular o período fértil, é necessário conhecer a duração do seu ciclo menstrual. Em ciclos regulares de 28 dias, a ovulação costuma ocorrer no 14º dia. O período fértil, portanto, começa cerca de 5 dias antes e se estende até 1 ou 2 dias após a ovulação.

Fórmula básica:

Data da próxima menstruação prevista – 14 dias = dia provável da ovulação;



dia provável da ovulação; Período fértil = do 11º ao 16º dia do ciclo (em média).

Em ciclos irregulares, o uso de testes de ovulação ou o acompanhamento com ginecologista pode ser necessário.

Testes de fertilidade e ovulação

Existem testes de farmácia que detectam o aumento do hormônio LH, liberado antes da ovulação. Estes testes ajudam a prever o dia mais fértil com maior precisão.

Além disso, exames de sangue, ultrassonografias e avaliação hormonal podem ser recomendados por um ginecologista em casos de dificuldade para engravidar.

Ausência de ovulação é grave?

A ausência de ovulação, chamada de anovulação, pode ocorrer de forma pontual ou recorrente. Estresse, alterações hormonais, excesso de exercício físico ou distúrbios alimentares podem ser causas temporárias. Se a ausência de ovulação for frequente, pode indicar problemas de saúde como síndrome dos ovários policísticos (SOP), exigindo avaliação médica.

Qual o melhor período para engravidar ou evitar gravidez?

O melhor momento para engravidar é nos dias próximos à ovulação, especialmente nas 24 horas seguintes à liberação do óvulo. Já para evitar a gravidez, é importante conhecer e respeitar o período fértil, utilizando métodos contraceptivos em todos os ciclos.