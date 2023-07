Ciclo ovulatório: o que é esse importante processo na vida da mulher

683

O ciclo ovulatório faz parte da vida mulher e está presente desde a menarca, primeira menstruação , até a menopausa , data que marca a última menstruação. O ciclo ovulatório está diretamente ligado ao período menstrual e acontece no 14º dia da menstruação. A mulher está ovulando quando há o aumento da produção de LH (hormônio luteinizante), em que ocorre o amadurecimento do óvulo, que aproximadamente acontece 36 horas depois, sendo liberado e encaminhado para as tubas uterinas à espera do espermatozoide. Esse ciclo acontece repetidamente ao longo da vida da mulher.Segundo o ginecologista da Plenapausa, femtech que ajuda mulheres na menopausa, Wagner Hermandez, a mulher começa a ovular logo depois que ela menstrua, então, tecnicamente, ela tem uma janela até esse período de ovular, que vai do período da menarca até a menopausa. "Durante esse processo vários hormônios estão envolvidos, como o FSH, que é um hormônio folículo estimulante, fazendo com que os óvulos que ela tem no ovário sejam recrutados, geralmente um por mês, o que culmina no crescimento dos folículos. Há também o hormônio chamado LH que vai entrar em pico no organismo da mulher e liberar esse óvulo, justamente para que possa acontecer a fecundação", explica.Geralmente, o ciclo ovulatório acontece no meio do ciclo menstrual, por volta do 14º dia, considerando uma mulher com um ciclo de 28 dias. Esse ciclo compreende o período fértil da mulher, justamente a janela em que a mulher tem maior chance de gravidez e está diretamente relacionado à ovulação.Quando o óvulo é liberado, o ideal é que o espermatozoide já esteja lá, pois existe um tempo entre a relação sexual e a chegada do espermatozoide até a região onde acontece a fecundação. O ginecologista reforça que existe uma duração dos óvulos e dos espermatozóides durante o período fértil. "Podemos dizer que o período fértil é uma janela ao redor da fase ovulatória, que engloba de três a quatro dias. Um óvulo, geralmente, tem vida útil de 12 a 24 horas, já o espermatozoide consegue ficar viável por até cinco dias. Por isso, consideramos o período fértil cinco dias antes da ovulação e mais um ou dois dias depois", pontua.Normalmente, o que impede uma ovulação são problemas hormonais, dificilmente outra causa. As dificuldades hormonais podem estar relacionadas a muitos fatores, como o uso de medicamentos que interferem no ciclo menstrual, alterações psicológicas, emocionais ou estresse elevado que cause alteração no curso do ciclo.Existem também algumas doenças que podem afetar a ovulação, a exemplo da Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), que faz com que a mulher tenha ciclos anovulatórios, ou seja, sem ovulação. Não ovular é sinônimo de infertilidade . Uma mulher que não ovula, não possui chance de engravidar.