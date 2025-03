Saúde Íntima no calor: como evitar o corrimento?

Segundo a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, o corrimento vaginal é um problema que comumente incomoda as mulheres ao longo da vida e representa uma das principais causas de consultas ginecológicas, cerca de 30 % dos casos.

Com os dias quentes, é comum observar um aumento nos casos de corrimento no público feminino, devido a condições propícias ao desenvolvimento de infecções nas partes íntimas. Vários fatores, como umidade, calor e abafamento, são desencadeadores potenciais, mas medidas simples podem prevenir essas situações desconfortáveis.

De acordo com a ginecologista e obstetra Liliane de Melo Guimarães, parceira da DKT South America, ambientes como praias, piscinas e a exposição prolongada ao sol são propícios para o aumento da umidade e calor na região genital, facilitando o desenvolvimento de fungos. Além disso, má alimentação e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas podem comprometer a imunidade, aumentando a vulnerabilidade a infecções.

“A infecção genital feminina mais comum, a candidíase, apresenta sintomas como corrimento branco e pastoso, coceira intensa, ardor, desconforto vaginal e vulvar. No entanto, medidas simples podem ajudar a prevenir esse incômodo”, complementa.

Escolher roupas adequadas, como calcinhas de algodão para favorecer a transpiração vaginal e evitar tecidos sintéticos (elastano e rendas) que podem abafar e umedecer a região, é fundamental. Além disso, é recomendável dormir sem calcinha para permitir a ventilação adequada.

Hábitos de higiene também desempenham um papel crucial. Evitar secar roupas íntimas no banheiro e passar o fundo da calcinha, ajudam a prevenir a proliferação de fungos, além disso, optar por lavar as peças com sabão de coco para evitar alergias, também é uma prática recomendada.

“Adotar uma vida saudável, restringindo o uso de sabonetes íntimos e absorventes diários, e evitando permanecer com o biquíni molhado por períodos prolongados, são medidas adicionais essenciais.” Nesse sentido, uma opção viável para quando se está naqueles dias, é utilizar coletores menstruais.

Também é recomendado melhorar a alimentação com frutas e alimentos saudáveis, e cuidar da imunidade através de descanso e sono adequados completa o conjunto de precauções, afirma a médica.

Por fim, a Liliane alerta que, havendo qualquer sintoma, é crucial procurar orientação médica para um diagnóstico preciso e um tratamento adequado. O verão é uma época para desfrutar, e adotar medidas preventivas simples pode garantir que as mulheres aproveitem ao máximo essa estação sem preocupações com a saúde íntima.

