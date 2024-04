O skincare íntimo envolve uma série de práticas e produtos projetados para manter a saúde e o equilíbrio nessa região. É uma área delicada e sensível que merece atenção especial. De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da criança e da mulher (PNDS), realizada pelo IBGE e o Ministério da Saúde, 24% das mulheres brasileiras apresentam ou já apresentaram ocorrência de leucorréia (corrimento vaginal). Além disso, em pesquisa realizada pelo IPEC (Pesquisa e Consultoria Estratégica), na qual foram entrevistadas 2 mil mulheres, 13% já foram acometidas por vaginose (infecção bacteriana na região íntima).

O cuidado íntimo é fundamental para prevenir infecções e irritações. Segundo a embaixadora A Sós e especialista em ginecologia funcional, Sandra Rios, tomar os cuidados adequados é tão importante quanto cuidar da pele do rosto e ainda evita doenças. “Fazendo uma boa hidratação e lubrificando sempre, evita microfissuras. Elas são janelas abertas para inflamações vaginais e também para contaminação de infecções sexualmente transmissíveis”, explica.

A melhor opção para manter a área higienizada são os sabonetes suaves e específicos para a pele íntima, que respeitam o seu pH natural. “É importante evitar sabonetes com fragrâncias fortes ou ingredientes agressivos, pois podem causar desequilíbrios na flora bacteriana”, complementa a médica.

Além da limpeza, a hidratação é essencial para manter a pele íntima saudável e confortável. É essencial escolher produtos formulados especialmente para essa finalidade, livres de substâncias irritantes, como parabenos e petrolatos. A aplicação de cremes ou géis hidratantes pode ajudar a prevenir o ressecamento e a irritação.

“Fazendo tanto a lubrificação e a hidratação, você evita muitas microfissuras no orifício vaginal e na parte genital também. Eu recomendo a minhas pacientes para hidratarem a parte externa de manhã e à noite com produtos específicos para a região, lubrificar todas as vezes que tiverem relações sexuais e também fazer uso de glows lubrificantes na parte do orifício todas as noites”.

Outro aspecto do skincare íntimo é a depilação. Segundo a Sandra, é necessário fazer o skincare de esfoliação duas vezes na semana e antes de depilar, e ainda escolher o método que mais se adequa à pele e preferências pessoais. “Mas lembre-se de tomar cuidado para evitar cortes e irritações”. Os cuidados também precisam acompanhar o pós depilação, utilizando produtos calmantes e hidratantes.

Além disso, é essencial usar roupas íntimas de algodão, que permitem que a pele respire e evita o acúmulo de umidade, que pode favorecer o crescimento de bactérias e fungos. Consultar um ginecologista regularmente para avaliar a saúde da pele íntima e esclarecer qualquer dúvida ou preocupação é fundamental. Cuidar da região pélvica faz parte da rotina de autocuidado e contribui para o bem-estar geral do corpo.

Quais dermocosméticos usar para cuidar da saúde íntima:

Sabonetes íntimos

A recomendação é usar o sabonete íntimo todos os dias. Os ingredientes utilizados na formulação são adequados para regularizar o PH íntimo e limpam a região com cuidado, deixando uma fragrância leve e limpa por mais tempo. Além disso, ajuda a aliviar os dias de coceira e desconforto e previne eventuais odores.

Lubrificante

Os lubrificantes previnem a secura vaginal, que não é apenas a causa de problemas na relação sexual, como também criam dificuldades de locomoção. O uso contínuo de lubrificantes no orifício vaginal vai manter a região saudável, com a microbiota regulada e regeneração rápida para as microfissuras naturais da pele.

Tônico

Assim como existem produtos para rejuvenescimento do rosto, também tem rejuvenescedores para região íntima. Os tônicos purificantes são altamente recomendados para manter uma pele perfeitamente reequilibrada e saudável. Acalma, refresca, hidrata e restitui elasticidade, proporcionando um toque aveludado após o seu ritual de limpeza.

Hidratante

Os hidratantes para a região pélvica previnem o ressecamento da pele íntima, melhorando o aspecto, a elasticidade, o aparecimento de manchas e foliculite.

Desodorante

A área íntima é repleta de glândulas de suor. O desodorante íntimo inibe a transpiração e ajuda a prevenir a formação de odores ao longo do dia. Não irritam a pele sensível da região e não interferem no pH vaginal, prometendo frescor ao longo do dia.

Argila verde para a região íntima

A argila verde é um poderoso componente que atua harmonizando a microbiota da região pélvica, proporcionando assepsia natural. Evita o aparecimento de fungos e bactérias que provocam mau cheiro no local. O uso regular da argila verde combate edemas, é secativa, emoliente, antisséptica, bactericida, analgésica e cicatrizante. Promove a desintoxicação e regula a produção sebácea. Seu uso regular ajuda a atenuar imperfeições da pele.

Esfoliante para região pélvica

Os esfoliantes pélvicos são indicados para manter a região fresca e limpa. Também ajudam a deixar a pele mais firme e vistosa, evitando o aparecimento de foliculite e manchas na pele. É recomendado o uso duas vezes na semana ou sempre que for depilar.