Faleceu nesta sexta-feira (26/4), aos 51 anos, Anderson Leonardo, integrante do grupo Molejo, em decorrência de sintomas de um câncer, o qual tratava desde 2022. A morte foi confirmada pela família do artista por meio das redes sociais. A doença é um tipo de tumor maligno que se desenvolve na região da virilha, também conhecida como área inguinal.

"A região inguinal pode ser acometida por diversos cânceres, principalmente metástases de tumores que tiveram início na região pélvica - como o pênis, uretra, próstata, bexiga, vulva, vagina ovários ou mesmo tumores de pele", explica Thiago Assunção, oncologista do Instituto Paulista de Cancerologia (IPC).

A região é rica em linfonodos (ou gânglios linfáticos), usualmente responsáveis pela formação dos glóbulos brancos. "Quando esses gânglios são infiltrados por células de câncer, ficam pendurados, crescem e podem ulcerar ou comprimir vasos de sangue, nervos ou órgãos próximos", complementa o especialista.

Os sinais e sintomas do câncer inguinal variam, mas geralmente incluem:

Caroço na virilha que não desaparece

Dor na área

Inchaço persistente

Sensação de peso ou desconforto na região

Perda de peso inexplicada

O diagnóstico do câncer inguinal envolve exames físicos, como palpação da área afetada, além de exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, e biópsia para confirmar a natureza maligna do tumor.

O oncologista informa que o tratamento desses cânceres pode envolver "cirurgia, quimioterapia, imunoterapia e radioterapia", sendo que podem ser adaptados conforme o estágio do câncer, sua origem e as características individuais do paciente. O prognóstico varia dependendo de fatores como tipo e estágio do câncer, resposta ao tratamento e estado geral de saúde do paciente.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata