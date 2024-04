Pouca gente conhecia o Anderson Leonardo. Bastava dizer, no entanto, que se tratava de Anderson Molejão, grande parte das pessoas que viveram a juventude na década de 1990 reconhecia o vocalista do grupo de pagode Molejo, morto nesta sexta-feira (26/4), em decorrência de câncer na região inguinal, que se desenvolve no pênis e no ânus, e pode estar associado à infecção por HPV. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor e também pelo perfil do Molejo nas redes sociais.

Anderson foi diagnosticado em 2022 e estava internado desde o início de março para tratamento. Na última segunda-feira, precisou ser encaminhado para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Unimed-Rio e teve piora no quadro ao longo da semana. De acordo com o último boletim médico do cantor, divulgado na manhã desta sexta, o estado do pagodeiro era delicado e “considerado gravíssimo”.





"Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos", publicou o perfil oficial do Molejo no Instagram.

Filho de Bira Haway – técnico de som que trabalhou com, entre outros, Jamelão, Elza Soares, Fagner, Alcione, Fafá de Belém, Novos Baianos e Belchior –, Anderson foi criado em ambiente musical. Ainda na infância, conheceu André Silva, o Andrezinho, com quem mais tarde formaria o Molejo. E, aos 13 anos, cantou com Roberto Carlos em um especial que reuniu Almir Guineto, Sereno, do Fundo de Quintal, Jovelina Pérola Negra, Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz.

Em meados da década de 1980, Anderson fundou o Molejo sob orientação e produção de Bira. Além dele e de Andrezinho, tocavam na banda Claumirzinho (pandeiro e vocal), Lúcio Nascimento (percussão e vocal), Robson Calazans (percussão e vocal) e Jimmy Batera (bateria).

A projeção nacional do Molejo, contudo, só chegou no início dos anos 1990, com o disco “Grupo Molejo” (1993). Sucesso comercial da época – com faixas que caíram no gosto do público, como "Caçamba", "Doidinha por meu samba", "Pensamento verde" e "Brincando de samba de roda” –, o álbum recebeu a certificação Disco de Ouro, concedido pela antiga Associação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD) aos artistas que vendiam, no mínimo, 100 mil cópias.

BRINCADEIRA DE CRIANÇA

O volume dois do “Grupo Molejo” saiu em 1995 e também fez barulho. Vendeu 250 mil cópias, rendendo a classificação Disco de Platina pela ABPD. Na sequência, vieram “Não quero saber de Tititi” (1996), que traz o hit “Cilada”; e “Brincadeira de criança” (1997), mais conhecido trabalho do grupo.



Com o álbum de 1997, os pagodeiros alcançaram a marca de 1,5 milhão de cópias vendidas e emplacaram canções que foram repetidas à exaustão nas rádios e TVs, como a faixa-título (“brincadeira de criança / como é bom, como é bom”) e “Dança da vassoura” (diga aonde você vai / que eu vou varrendo”).

Nas apresentações em programas de TV, Anderson esbanjava carisma e presença de palco, com seu sorriso largo, a voz rouca, os comentários engraçados que fazia durante as músicas e seus dentes desalinhados. A arcada dentária de Molejão, aliás, era sua marca registrada, mas foi corrigida em 2015.

Em 2016, o grupo ganhou os holofotes novamente, atraindo o interesse, principalmente, dos jovens. Na época, começou a circular nas redes sociais memes comparando “Cilada” a "Perfect Illusion", de Lady Gaga, por causa dos versos "It wasn't love, it wasn't love / It was a perfect illusion" (não era amor, não era amor / era uma ilusão perfeita), que se lembraram muito ao hit do Molejo cuja letra diz: “Não era amor, ôh, ôh / não era / não era amor / era cilada”.

Gaga tomou conhecimento dos memes e entrou na brincadeira. Nas redes sociais, escreveu: "Isso não era amor, não era! Mas com ‘Joanne’ (disco no qual ‘Perfect illusion’ está) não tem cilada!”.

HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA

Anderson também colecionou polêmicas ao longo da vida. Em 1999, foi acusado de agressão pela ex-esposa, Luciana Ferreira da Silva, por ela ter cobrado o dinheiro da pensão dos dois filhos do casal. No mesmo ano, ela registrou queixa contra ele por ter levado socos ao se recusar a manter relações sexuais sem camisinha.

Em 2021, Anderson foi acusado de ter estuprado Maycon Douglas Pinto de Nascimento Adão, mais conhecido como MC Maylon, de 21 anos. Molejão negou acusações e disse que a relação foi consensual. Em depoimento à polícia, ele disse ser inocente e informou que estava sendo vítima de chantagens por MC Maylon.

Já em maio de 2002, a modelo Solange Gomes acusou Anderson de assédio no quadro Banheira do Gugu. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, ela disse que uma vez Anderson colocou a mão dentro do biquíni dela.

Anderson Molejão deixa quatro filhos: Leozinho Bradock, Alissa, Rafael Phelipe e Alice. Informações sobre o velório e enterro do cantor não foram repassadas à imprensa.