Morreu, nesta sexta-feira (26/4), aos 51 anos, o cantor Anderson Leonardo, vocalista do Grupo Molejo. Ele estava internado desde o início de março para tratar de câncer na região inguinal. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor e pelo perfil oficial do grupo. Ainda não há informações sobre o velório e enterro.



O cantor era conhecido pela irreverência e tinha uma legião de fãs, que chegaram a criar o meme "Molejo é melhor que Beatles". Anderson Leonardo, claro, entrou no clima e chegou a cantar algumas músicas do grupo formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Veja: