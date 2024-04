'Fui diagnosticada com câncer de mama. Espero que, ao compartilhar isso, ajude outras pessoas a encontrarem conforto, inspiração e apoio em sua própria jornada', disse Olivia em sua rede social

A atriz americana Olivia Munn, muito conhecida por seu papel em "X-Men: Apocalipse", recentemente abriu seu coração para falar sobre sua luta contra o câncer de mama. Diagnosticada com a doença em março, a estrela de 43 anos, que já passou por quatro cirurgias durante o tratamento, revelou que teve a menopausa induzida em decorrência do tratamento. "Estou constantemente pensando que está calor, meu cabelo está ficando ralo e estou muito cansada", disse.

Desde a primeira menstruação, as mulheres são expostas ao estrogênio, um hormônio produzido pelos ovários. Ele auxilia no desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários femininos, como o crescimento das mamas e dos pelos pubianos, além de regular os ciclos reprodutivos.

Leia: Estudante revela ter entrado na menopausa aos 16 anos e desabafa: 'Que azar grande é esse'

Quanto mais cedo ocorre a menstruação, mais tempo o tecido das mamas fica exposto à ação desse hormônio. Infelizmente, essa exposição prolongada pode aumentar o risco de câncer de mama, pois é uma doença hormônio-dependente. O tumor se alimenta do estrogênio para crescer no organismo, tornando o câncer de mama uma ocorrência frequente entre as mulheres.

Em sua rede social, a atriz escreveu: "Fui diagnosticada com câncer de mama. Espero que, ao compartilhar isso, ajude outras pessoas a encontrarem conforto, inspiração e apoio em sua própria jornada”, comentou Olivia.

“Testei negativo para todos, incluindo BRCA (o gene relacionado ao câncer de mama mais conhecido). Minha irmã Sara também havia testado negativo”, escreveu. “Ligamos uma para a outra e comemoramos por telefone. Naquele mesmo inverno, também fiz uma mamografia normal. Dois meses depois, fui diagnosticada com câncer de mama”, acrescentou a atriz.



Leia: Reposição hormonal pode ser feita antes da menopausa?

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), cerca de 2,3 milhões de novos casos foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas nas mulheres. Só no Brasil, foram estimados 66.280 novos casos de câncer de mama em 2021, com um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

O fim da vida reprodutiva das mulheres é um processo inevitável, natural e gradual. Mas, quando há a necessidade de se submeter a um tratamento de hormonioterapia, ou seja, para fazer o bloqueio hormonal, há uma queda rápida dos níveis de estrogênio na circulação, o que pode tornar os efeitos da menopausa ainda mais intensos.

"A grande maioria dos cânceres de mama são sensíveis à resposta hormonal, por isso que os tratamentos cirúrgicos, químicos ou radioterápicos se complementam com o bloqueio hormonal dessas pacientes, produzindo uma menopausa química", explica Natacha Machado, ginecologista da Plenapausa.

Natacha Machado destaca ainda que"durante esse processo, a mulher deverá adotar práticas saudáveis, como exercício físico, alimentação saudável e suplementação, a fim de diminuir os sintomas causados pela menopausa”.