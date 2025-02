Levantamento: 62,51% das pessoas se expõem ao sol sem proteção adequada

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) divulgou nesta quarta-feira (5), Dia do Dermatologista, dados da campanha Dezembro Laranja, voltada à prevenção do câncer de pele. O levantamento revelou que 62,51% dos atendidos relataram exposição solar sem proteção. A ação, realizada em 103 postos pelo Brasil, atendeu 18 mil pessoas com exames e orientações gratuitas.

Entre os diagnósticos, o carcinoma basocelular foi identificado em 14,84% dos pacientes. Outros 11,51% apresentaram lesões pré-cancerígenas, e o carcinoma epidermoide apareceu em 4,68% dos casos. O melanoma, tipo mais agressivo da doença, foi detectado em 2,31%.

A pesquisa também mostrou que a maioria dos atendidos eram mulheres (61,29%), e 16,87% já haviam tido câncer de pele anteriormente. O presidente da SBD, Carlos Barcaui, destacou a importância da prevenção. "Os homens tendem a procurar menos atendimento, mas a conscientização deve ser para todos."

Segundo ele, a campanha reforça a necessidade do uso diário de protetor solar e do acompanhamento regular com dermatologistas para a detecção precoce de alterações na pele. "A iniciativa ressaltou, mais uma vez, a relevância das ações preventivas e do diagnóstico precoce para o tratamento eficaz do câncer de pele e de outras condições dermatológicas."

Além do uso de filtro de proteção solar (FPS), roupas com proteção ultravioleta (UV), bonés e óculos são fundamentais na prevenção diária do câncer de pele, principalmente porque o Brasil é um país com alta incidência dos raios solares. É importante ainda, que os pais cuidem de suas crianças, pois a exposição cumulativa ao sol pode resultar em maiores chances de diagnóstico ao longo da vida.