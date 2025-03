Uso inadequado de ácidos na rotina skincare pode causar queimaduras graves

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Nas redes sociais, blogueiras e influenciadoras de beleza compartilham suas rotinas de skincare, muitas vezes incluindo o uso de ácidos como essenciais para uma pele bonita e uniforme. No entanto, sem orientação adequada, esses ativos podem causar sensibilização, descamação e outros efeitos indesejados. Para garantir segurança e eficácia, é preciso conhecer as indicações e a forma correta de uso de cada um.



“Os ácidos são aliados da saúde da pele, promovendo renovação celular, hidratação e combate ao envelhecimento. Mas seu uso excessivo ou inadequado pode comprometer a barreira cutânea e gerar problemas como vermelhidão e irritação”, alerta a dermatologista Mayla Carbone.





Segundo a especialista, o ácido hialurônico é uma opção indicada para todos os tipos de pele, especialmente as mais ressecadas, pois tem alta capacidade de retenção de água, promovendo hidratação profunda e aspecto viçoso. “Pode ser usado pela manhã e à noite, antes do hidratante e protetor solar. Em fórmulas combinadas com antioxidantes, potencializa a defesa contra agressões externas”, explica.



Já o ácido glicólico atua na esfoliação química da pele, removendo células mortas e estimulando colágeno. "Ele é excelente para melhorar a textura e reduzir manchas, mas deve ser utilizado em baixas concentrações diárias, entre 5% e 10%, para evitar sensibilização. Quem tem pele sensível deve optar por versões suaves e sempre associá-lo ao filtro solar", orienta Mayla.



O ácido salicílico é a escolha ideal para peles oleosas e acneicas. Com propriedade anti-inflamatória, ele desobstruí poros e controla a produção sebácea e seu uso pode ser diário em concentrações de até 2%, preferencialmente à noite. "Esse ácido ajuda a prevenir cravos e espinhas sem causar ressecamento excessivo, equilibrando a pele", reforça a dermatologista.

Quem busca iluminação e uniformização, pode apostar no ácido ascórbico, a famosa vitamina C. Com forte ação antioxidante, reduz os danos dos radicais livres e melhora o viço da pele. “A vitamina C pode ser utilizada pela manhã e à noite, sempre antes do protetor solar. Sua associação com ácido ferúlico potencializa a estabilidade e a absorção”, afirma Mayla.



O resveratrol também tem se destacado nas recomendações de skincare, especialmente por sua potente ação antioxidante. Ele auxilia na redução de inflamações e no combate aos sinais de envelhecimento, podendo ser utilizado pela manhã ou à noite, antes do hidratante. Sua associação com vitamina C potencializa os efeitos protetores contra danos externos.



“Outro ativo amplamente divulgado é o retinol, derivado da vitamina A. Ele estimula a produção de colágeno, reduzindo linhas finas e manchas. Apesar dos benefícios, o retinol deve ser inserido aos poucos e sempre à noite, em concentrações de até 0,3% no início para evitar irritação", recomenda Mayla.



A profissional destaca a importância de testes e cautela na utilização dos ativos. “Para maximizar os benefícios e minimizar o risco de irritações, é essencial introduzir os ácidos gradativamente e observar a resposta da pele. A aplicação noturna, combinada com uma rotina de hidratação adequada e proteção solar rigorosa, é fundamental para segurança e eficácia no uso dessas substâncias”, reforça.



