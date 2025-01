O verão é uma das épocas mais aguardadas do ano. Porém, para quem tem pele com tendência à acne, é essencial adotar cuidados específicos. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), deve-se dar uma atenção especial à chamada acne solar, uma condição provocada pela combinação de fatores como o aumento da oleosidade da pele, sudorese, uso inadequado de filtros solares e a própria exposição à radiação solar.

Sendo assim, com a chegada do verão, é essencial seguir alguns cuidados para manter a saúde da pele acneica. Para a dermatologista Juliana Martins, membro da SBD, os cuidados devem ser redobrados nesta época do ano. "O calor e a umidade podem intensificar a produção de sebo, levando ao surgimento de cravos e espinhas. Uma rotina de skincare prática e eficaz é indispensável para evitar problemas", afirma.

Veja abaixo algumas dicas da dermatologista para uma rotina de skincare adequada para pele acneica durante o verão:

1 - Limpeza suave e eficaz

Inicie e termine o dia lavando o rosto com um sabonete específico para peles oleosas, preferencialmente com ativos como ácido salicílico. “Esse ingrediente é um excelente aliado no controle da oleosidade, pois tem a capacidade de penetrar nos poros e dissolver os cravos e impurezas acumuladas, evitando obstruções. Além disso, o ácido salicílico possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a reduzir a vermelhidão e a inflamação das lesões acneicas, sem causar ressecamento ou irritação”, explica a dermatologista.

2 - Hidratação leve

De acordo com Juliana, mesmo peles oleosas precisam de hidratação, pois a falta de água pode levar ao aumento da produção de sebo, agravando problemas como acne. Por isso, é essencial usar hidratantes específicos para pele oleosa, que ofereçam hidratação sem sobrecarregar a pele. Optar por produtos matificantes é uma boa escolha, já que eles ajudam a controlar a oleosidade ao longo do dia, mantendo a pele com aspecto fresco e equilibrado.

3 - Proteção solar indispensável

Ao escolher o protetor solar para pele acneica, evite fórmulas que possam obstruir os poros. Optar por protetores com toque seco ou base aquosa é fundamental, pois esses tipos de produtos são mais leves e menos propensos a causar acne. Prefira versões não comedogênicas, ou seja, que não bloqueiem os poros, para prevenir o surgimento de espinhas.

4 – Cuidados pontuais

Para cuidar de lesões de acne de forma eficaz, a dermatologista recomenda apostar em produtos com ingredientes como peróxido de benzoíla, que possui forte ação anti-inflamatória e antibacteriana. “Esse ativo penetra nos poros e combate as bactérias causadoras da acne, ajudando a reduzir a inflamação e a quantidade de espinhas ativas. Além disso, o peróxido de benzoíla auxilia na prevenção de novas lesões ao desobstruir os poros e controlar a oleosidade excessiva”, afirma a dermatologista.

5 - Esfoliação com moderação

A esfoliação pode ser realizada uma ou duas vezes por semana, utilizando produtos com microesferas de sílica, que ajudam a remover as células mortas da pele de forma suave, sem causar irritações. Esse processo é fundamental para prevenir a obstrução dos poros, promovendo uma pele mais limpa e renovada. “No entanto, é importante evitar esfoliar a pele antes da exposição ao sol, pois a esfoliação pode tornar a pele mais sensível e vulnerável aos danos causados pelos raios UV”, alerta Juliana.

Seguir essa rotina proposta pela especialista ajuda a proteger a pele acneica dos efeitos do calor e da umidade no verão. Para personalizar os cuidados, consulte um dermatologista que possa indicar os melhores ativos e concentrações para sua pele.

