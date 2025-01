Com o uso consciente e equilibrado, essas ferramentas de saúde podem ser aliadas valiosas no caminho para uma vida mais saudável e equilibrada

Em um mundo cada vez mais digital, a tecnologia tem se tornado uma aliada no cuidado com a saúde, alimentação e estilo de vida. Aplicativos de controle de calorias, nutrientes e até monitoramento de glicose estão na lista de ferramentas que podem auxiliar no processo de reeducação alimentar, segundo a coordenadora de nutrição e dietética do São Cristóvão Saúde, Cintya Bassi.





Os aplicativos de controle de calorias e nutrientes são particularmente úteis para quem já tem objetivos bem definidos, como emagrecimento ou ganho de massa muscular. "Essas ferramentas oferecem informações práticas e rápidas, sendo úteis especialmente para aqueles que já têm um conhecimento básico sobre nutrição e estão orientados sobre qual dieta seguir", explica Cintya.





Os aplicativos que monitoram a ingestão de água ou os níveis de glicose, por exemplo, são eficazes na criação de hábitos mais saudáveis, principalmente no curto prazo. “Eles ajudam a reforçar comportamentos e facilitar a adesão a rotinas saudáveis. Contudo, a médio e longo prazo, muitas pessoas abandonam o uso, o que demonstra a importância de não depender exclusivamente dessas tecnologias”, alerta a especialista.





Atualmente, a abordagem nutricional tem mudado, priorizando a qualidade dos alimentos ao invés de focar exclusivamente no valor energético. Cintya destaca que, apesar de serem ferramentas úteis, é fundamental utilizá-las com moderação. "O extremismo pode levar a uma obsessão por números, como calorias, e comprometer a relação saudável com a alimentação. Se isso acontecer, o ideal é desinstalar o aplicativo e focar em escolhas alimentares equilibradas, que são muito mais importantes do que o simples controle calórico."





Grupos específicos podem tirar proveito dessas ferramentas. Pessoas com diabetes podem usar aplicativos que monitoram a glicemia ou oferecem receitas sem açúcar. "A tecnologia também facilita a interação social, como competições de atividades físicas entre amigos, promovendo engajamento de forma saudável", comenta Cintya.





Ao optar por um aplicativo de saúde ou nutrição, é essencial avaliar sua reputação, política de privacidade e fonte de informações. "Prefira aplicativos disponíveis nas lojas oficiais de Android e iOS, e analise as avaliações de outros usuários. Apesar dos benefícios, há riscos relacionados à privacidade e à disseminação de informações incorretas, por isso a escolha deve ser criteriosa", orienta a nutricionista.





Cintya reforça que essas ferramentas não substituem a orientação de profissionais de saúde. “Os aplicativos são complementares e devem ser usados como um apoio na construção de hábitos mais saudáveis, mas as decisões nutricionais devem sempre ser baseadas em orientações personalizadas e seguras. Com o uso consciente e equilibrado, essas ferramentas de saúde podem ser aliadas valiosas no caminho para uma vida mais saudável e equilibrada”.

