Belém: a capital da sujeira que sonha limpar o planeta 

Belém, a capital do Pará, é uma cidade de rica história e cultura, conhecida como a "Porta da Amazônia" e por sua influência dos povos indígenas no Norte do Brasil. No entanto, segundo uma pesquisa recente da Agência Cidades, 80% da população local avalia a limpeza pública como ineficiente, o que coloca Belém no topo do ranking das capitais mais sujas do Brasil.

Com problemas crônicos de saneamento, acúmulo de lixo e infraestrutura urbana precária, a cidade se torna um destino desafiador para turistas, especialmente por sediar este ano a COP30, a conferência do clima da ONU, de 10 a 21 de novembro. Esta matéria explora, com base em dados oficiais e percepções da população, por que Belém enfrenta essa reputação e os impactos no turismo.









Belém, a capital mais suja do Brasil segundo a percepção de 80% de seus moradores, enfrenta desafios que a tornam um lugar difícil para o turismo. Apesar de seu potencial cultural e natural, a cidade sofre com lixo acumulado, saneamento precário e infraestrutura deficiente, problemas evidenciados por dados do IBGE, do IPS 2024 e do Mapa da Desigualdade. Às vésperas da COP30, Belém tem a oportunidade de reverter essa imagem, mas isso exigirá esforços significativos do poder público e da sociedade. Por enquanto, para turistas em busca de destinos limpos e acolhedores, Belém permanece uma escolha arriscada.

Limpeza pública

Turista chega em Belém e reclama dos urubus e da sujeira. Veja ???????????? pic.twitter.com/UltyBTYjPC — Notícias do Pará (@NoticiasdoPARA) May 19, 2023

De acordo com a pesquisa da Agência Cidades, apenas 20% dos moradores de Belém consideram o serviço de limpeza pública satisfatório, o pior índice entre as 27 capitais brasileiras. Em comparação, Curitiba (PR), a capital mais bem avaliada, alcança 78% de aprovação. O estudo reflete a percepção popular sobre a coleta de lixo, manutenção de ruas e gestão de resíduos, apontando falhas estruturais na administração municipal. Posts encontrados em X reforçam essa visão, com moradores descrevendo ruas repletas de entulho, prédios desgastados e problemas crônicos de limpeza.

Além disso, o Índice de Progresso Social (IPS) 2024 posiciona Belém entre as capitais com piores indicadores de qualidade de vida, com destaque para a baixa taxa de saneamento básico. Dados do IBGE indicam que apenas 20,8% da população de Belém tem acesso à rede de esgoto, uma das taxas mais baixas do país. O Mapa da Desigualdade entre as Capitais Brasileiras (2024), elaborado pelo Instituto Cidades Sustentáveis, coloca Belém na penúltima posição geral, à frente apenas de Porto Velho (RO), com problemas graves em saneamento, saúde e segurança.

Desafio para turistas

Acúmulo de lixo e poluição visual: As ruas de Belém frequentemente apresentam lixo acumulado, especialmente em áreas periféricas e mercados populares, como o Ver-o-Peso, um ponto turístico icônico. A falta de coleta regular e a má gestão de resíduos criam um ambiente pouco atraente para visitantes, com mau cheiro e poluição visual.

Saneamento precário: A baixa cobertura de esgoto contribui para a poluição de rios e igarapés, como o rio Guamá, que corta a cidade. Durante a temporada de chuvas, comum no clima equatorial, alagamentos expõem o lixo acumulado e agravam as condições sanitárias, afastando turistas que buscam conforto e segurança.

Segurança e infraestrutura urbana: Belém também enfrenta desafios na segurança pública, com uma taxa de homicídios de 71,3 por 100 mil habitantes, segundo o Anuário Cidades Mais Seguras 2024. A infraestrutura urbana é marcada por ruas mal pavimentadas e prédios históricos em estado de abandono, o que compromete a experiência turística.

Desafios logísticos: Apesar de ser um polo cultural, com atrações como o Theatro da Paz e a culinária paraense, a cidade carece de investimentos em sinalização turística, transporte público eficiente e hospedagens de qualidade. Isso torna a visita menos acessível, especialmente para turistas internacionais.

Potencial turístico: Belém tem um enorme potencial, com sua proximidade à Floresta Amazônica, festivais como o Círio de Nazaré e uma gastronomia única. No entanto, a percepção de "cidade suja" e os problemas estruturais ofuscam essas qualidades, desencorajando visitantes.

Impactos no Turismo e a COP30

O turismo em Belém já enfrenta dificuldades. Dados do Ministério do Turismo mostram que, em 2024, a cidade atraiu menos de 1% dos 6,65 milhões de turistas estrangeiros que visitaram o Brasil, ficando muito atrás de destinos como Rio de Janeiro e Florianópolis. A má reputação em limpeza e saneamento contribui para essa baixa atratividade.

Com a COP30 marcada para 2025, Belém estará no centro das atenções globais. No entanto, a Agência Cidades alerta que a cidade precisa de melhorias urgentes para receber delegações internacionais. A falta de limpeza pública eficiente e a infraestrutura precária podem comprometer a imagem do Brasil como anfitrião de um evento focado em sustentabilidade ambiental.

Comparação com outras capitais

Enquanto Belém lidera o ranking de insatisfação com a limpeza, outras capitais, como Teresina (PI) e Fortaleza (CE), também aparecem mal avaliadas, com 20% e 31% de aprovação, respectivamente. No entanto, essas cidades têm maior cobertura de saneamento e atraem mais turistas devido a outros fatores, como praias e eventos culturais. Porto Velho (RO), a pior capital em qualidade de vida segundo o IPS 2024, enfrenta problemas semelhantes a Belém, mas recebe menos destaque por não ser um polo turístico.

O que pode ser feito?

Especialistas sugerem que Belém invista em políticas públicas integradas, como:

Melhoria na gestão de resíduos: Aumentar a frequência da coleta de lixo e implementar programas de reciclagem.

Expansão do saneamento: Ampliar a rede de esgoto e tratar os igarapés para reduzir a poluição.

Revitalização urbana: Restaurar áreas históricas e melhorar a infraestrutura turística.

Campanhas de conscientização: Engajar a população na preservação do espaço público.

