Belém abre portais mágicos na selva para um mundo místico e revelador

Mangal das Garças

Criado em 2005, uma parte alagada de Belém passou por uma revitalização e se transformou em um parque ecológico. Com 40 mil metros quadrados de área, o local se destaca com vegetação densa e de igarapés, com lagos, aves, restaurante (Manjar das Garças) e vista deslumbrante da cidade e do Rio Guamá. No espaço, há borboletário, Mirante do Rio, Memorial da Navegação e Viveiro das Aningas.











Basílica de Nazaré (foto: Carlos Altman/EM) O local mais visitado por moradores e visitantes de Belém, o templo é o auge da festa do Círio de Nazaré. Símbolo forte na cultura paraense, a Basílica chama a atenção pela arquitetura neoclássica. Foi construída em 1852, no mesmo lugar onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora pelo caboclo Plácido. No altar, a imagem original da santa permanece no Glória (espaço elevado ornado com anjos e esplendores) durante o ano todo, sendo retirada somente no dia da missa após a romaria fluvial para a apresentação dos fiéis. Na edição do próximo Turismo (12/9) vamos trazer a programação da maior festa católica do Brasil, que completa 230 anos.





Famiglia Sicilia O tradicional restaurante italiano Famiglia Sicilia é casamento perfeito que une as melhores massas italianas aos temperos únicos paraenses. Sob o comando dos irmãos Fabio e Angela Sicilia, dois mundos gastronômicos tão distantes se conectam e convergem em uma explosão de sabores. Como diz o lema do lugar: “A alma é parte indissociável do corpo e entendemos que ‘alimentar pessoas’ não pode limitar-se ao plano físico tão somente. Acreditamos na felicidade que nutre o corpo e alimenta a alma”.









Mercado Ver-O-Peso Complexo Ver-O-Peso é a principal atração turística de Belém do Pará. A maior feira livre da América Latina concentra mercados de açaí, peixe, frutos do mar, artesanato e muito mais (foto: Carlos Altman/EM) Centro de compras é muito mais que um local turístico. Lá os desejos impuros e os prazeres ocultos podem ser encontrados engarrafados em pequenos frascos, Visitar o Mercado Ver-o-Peso, cartão-postal de Belém do Pará, é desvendar a cultura, as tradições, os cheiros, sabores e o artesanato paraense. A grande feira aberta às margens da Baía do Guajará seria mais um entre tantos outros centros de compras populares espalhados pelo globo se não fossem as peculiares bancas de vidrinhos com óleos, ervas e perfumes. Neles são engarrafados todos os tipos de desejo: óleo para tirar inveja, arranjar marido ou esposa e conseguir emprego. Mas nenhum tem o poder de atração como o óleo da bota-cor-de-rosa. A naturalidade que a feirante Cecília Barros explica os efeitos afrodisíacos do produto nos órgãos genitais masculinos e femininos é impublicável. Fico imaginando os turistas católicos que visitam Belém por conta do Círio de Nazaré e se deparam com essa personagem simpática e muito desbocada. Acho que eles sairiam de lá e tomariam um banho de água benta. (foto: Carlos Altman/EM) Theatro da Paz Primeira casa de espetáculos da Amazônia, foi fundada em 1878, no período áureo da borracha. Localizado na Praça da República, trata-se de um dos teatros mais luxuosos do Brasil, arquitetura inspirada no Teatro Scalla de Milão (Itália).

Deixando de lado o profano, o Ver-o-Peso, de 1625, tem muita história, sabores e cheiros para experimentar. Nesse império dos sentidos, os turistas se deparam com o vaivém da Feira do Açaí, quando a produção da fruta feita por ribeirinhos chega, já de madrugada, para abastecer os comerciantes da região. No Mercado de Ferro é onde se encontram as bancas de peixes. Com influência europeia, ele foi construído em 1899. Da mesma forma que o Mercado da Carne, com a sua imponente torre central, onde o turista fica encantado com a escadaria de ferro. Todo o complexo onde se encontra o Ver-o-Peso é considerado a maior feira livre da América Latina.