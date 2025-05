Vai viajar e stá com medo da balança no check-in? Você não está sozinho. Saber como evitar excesso de bagagem é uma das habilidades mais úteis para quem quer economizar, ganhar tempo e não passar sufoco na hora de embarcar. Com regras cada vez mais rígidas nas companhias aéreas, qualquer quilo a mais pode sair caro e causar dor de cabeça.

Com um pouco de organização e estratégia, dá para montar uma mala funcional, leve e enxuta, sem abrir mão do essencial. A seguir, veja dicas para evitar o excesso e aproveitar a viagem desde o momento da arrumação.

O que levar e o que deixar para evitar o excesso de bagagem

O primeiro erro de quem exagera no volume é não fazer uma lista. Planejar o que levar ajuda a evitar as famosas "roupas para o caso de", que quase nunca saem da mala.

monte os looks antes de viajar e prefira peças que combinem entre si;



leve calçados versáteis e evite sapatos que serão usados só uma vez;



priorize roupas que não amassam e que possam ser usadas mais de uma vez;

itens como secador, toalha grande e casacos extras só entram se o destino exigir.

Excesso de bagagem: saiba o que pode ser levado

Cada companhia aérea tem sua própria regra, mas de modo geral, saiba o que é permitido em voos nacionais e internacionais:

Voos nacionais

Bagagem de mão: até 10 kg (medidas máximas de 55 x 35 x 25 cm);



até 10 kg (medidas máximas de 55 x 35 x 25 cm); Item pessoal: bolsa pequena ou mochila leve;

bolsa pequena ou mochila leve; Bagagem despachada: geralmente até 23 kg (com pagamento extra, dependendo da tarifa).

No Brasil, segundo a média praticada por empresas como Latam, Azul e Gol, o quilo excedente custa entre R$ 25 e R$ 50 por quilo adicional em voos domésticos.

Voos internacionais

Bagagem de mão

Normalmente é permitida uma mala de até 10 kg com medidas semelhantes às dos voos nacionais (55 x 35 x 25 cm), além de um item pessoal (bolsa, mochila pequena ou notebook)

Bagagem despachada

A maioria das companhias permite 1 a 2 malas de até 23 kg cada, dependendo da classe tarifária e do destino. Algumas promoções não incluem bagagem despachada, por isso é importante verificar o que está incluso no momento da compra da passagem.

Ultrapassar o peso ou o número de volumes pode gerar cobrança adicional. Em média, o valor cobrado por uma mala extra em voos internacionais varia entre US$ 80 e US$ 150, conforme a política da companhia aérea.

Como organizar melhor a mala

Organizar bem a mala pode fazer com que ela “encolha” visualmente e que você leve tudo o que precisa, sem exagerar.

use sacos a vácuo para reduzir o volume de roupas mais pesadas;



aposte em necessaires separadas por categorias (banho, remédios, eletrônicos);



enrole as roupas ao invés de dobrar, elas ocupam menos espaço;



coloque objetos mais pesados na base da mala, para manter o equilíbrio;

deixe o que você vai usar primeiro por cima, para não bagunçar tudo logo de cara.

Mala principal x bagagem de mão: o que vai em cada uma?

Dividir bem os itens entre a mala despachada e a de mão é importante, especialmente em viagens longas ou com conexões.

Na bagagem de mão, coloque:

documentos, dinheiro e cartões;



eletrônicos e carregadores;

uma troca de roupa e itens de higiene em embalagens pequenas;

medicamentos e objetos de valor.

Na mala despachada, vão: