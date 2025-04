Muita gente descobre em cima da hora que é necessário comprovar a imunização da vacina de febre amarela para viagem para entrar em alguns destinos internacionais. O Certificado Internacional de Vacina ou Profilaxia (CIVP)é emitido gratuitamente pela Anvisa. Sem ele, pode haver impedimento de embarque, mesmo com todos os outros documentos em dia.

Países como Austrália, Tailândia, Colômbia, Índia e África do Sul estão entre os que exigem o certificado. A seguir, veja como garantir o seu sem burocracia e evite surpresas no aeroporto.

Em quais casos é obrigatório ter a vacina de febre amarela para viagem

A exigência varia conforme o destino e a situação epidemiológica de cada país. No geral, a vacina é obrigatória para viajantes que saem de países onde a febre amarela é endêmica, como o Brasil.

Principais destinos que exigem o certificado:

Colômbia;



Austrália;



Tailândia;



Índia;



África do Sul;

Indonésia;



Quênia.

A lista pode mudar, por isso, consulte o site da Anvisa ou da embaixada do país de destino antes de viajar.

O processo para emitir o CIVIP é simples, gratuito e pode ser feito todo on-line Freepik

Como emitir o Certificado Internacional de Vacina (CIVP)

A emissão do certificado é gratuita e pode ser feita on-line, desde que a vacina tenha sido aplicada em um posto autorizado da rede pública ou privada. Veja o passo a passo:

Tome a vacina: a dose é única e deve ser aplicada com pelo menos 10 dias de antecedência da viagem;

Cadastre-se no gov.br: tenha uma conta ativa no sistema gov.br (nivel prata ou ouro);

Digitalize os documentos: você vai precisar do comprovante da vacina e de um documento de identidade com foto;

Acesse o portal de serviços da Anvisa: no site gov.br/anvisa, busque pelo serviço "CIVP" e envie os documentos para análise; Aguarde a validação: se estiver tudo certo, o certificado é disponibilizado em até 10 dias úteis para download e impressão.

O que fazer em caso de perda do comprovante da vacina de febre amarela?

Nesse caso, será necessário regularizar a situação junto ao posto de saúde onde a vacina foi aplicada. Algumas unidades conseguem emitir uma segunda via, desde que o registro conste no sistema do SUS.

Se não houver registro, pode ser preciso tomar uma nova dose, conforme orientação médica.