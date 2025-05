Se você está planejando uma viagem internacional, entender como tirar o passaporte é essencial. O processo continua sendo feito pela Polícia Federal, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre quais documentos são exigidos, como fazer o agendamento e qual o valor da taxa atual.

O procedimento pode ser iniciado pela internet, e a renovação segue etapas semelhantes à emissão do primeiro passaporte. No entanto, é necessário atenção aos detalhes para evitar atrasos ou recusa no processo.

O que é necessário para tirar o passaporte?

Antes de mais nada, é preciso reunir alguns documentos obrigatórios e estar em dia com certas obrigações civis. Para tirar o passaporte brasileiro comum, você deve apresentar:

documento de identidade (RG ou CNH com foto);



CPF (caso não conste no documento apresentado);



título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição;



documento que comprove quitação com o serviço militar (no caso de homens);



certificado de naturalização (se for naturalizado);

comprovante de pagamento da taxa (GRU).

Qual o valor da taxa do passaporte?

A emissão do passaporte comum em 2025 tem custo de R$ 257,25 para solicitações dentro do prazo padrão e sem urgência. O valor é pago via Guia de Recolhimento da União (GRU), gerada no próprio site da Polícia Federal.

Só após o pagamento da GRU e sua compensação bancária é possível agendar o atendimento presencial.

Com taxa definida, etapas organizadas e um processo claro, fica mais fácil garantir que tudo saia dentro do prazo Freepik

Como fazer o agendamento para tirar o passaporte?

O processo começa on-line, no site oficial da Polícia Federal. Veja o passo a passo:

acesse o site https://www.gov.br/pf;

clique em "Requerer passaporte" e preencha o formulário eletrônico;

gere e pague a GRU da taxa;

após o pagamento, agende um horário em um posto de atendimento da PF;

compareça ao posto com os documentos originais; após o atendimento, o prazo para retirada é de até 6 dias úteis (em média).

Posso tirar o passaporte totalmente on-line?

Não. Apesar de o processo começar pela internet, o comparecimento presencial a um posto da Polícia Federal é obrigatório. Isso ocorre porque a coleta de biometria (impressões digitais e foto) deve ser feita no local, além da conferência dos documentos originais.

E para renovar o passaporte, o que muda?

Na prática, não existe "renovação" do passaporte. A cada nova solicitação, é emitido um novo documento. O que muda é que, se você ainda possui o passaporte anterior, mesmo vencido, ele deve ser apresentado no ato do atendimento.

A ausência pode gerar cobrança de uma taxa extra ou atraso na liberação do novo passaporte.