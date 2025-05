Se você está planejando uma viagem internacional, é essencial conhecer as regras da Receita Federal sobre o transporte de dinheiro em espécie. Desde 30 de dezembro de 2022, o limite para entrar ou sair do Brasil com dinheiro vivo sem necessidade de declaração foi atualizado para US$ 10 mil (ou o equivalente em outra moeda), conforme a Instrução Normativa RFB nº 2.117/2022 .

Ultrapassar esse valor sem a devida declaração pode resultar em apreensão do dinheiro e aplicação de multas. Por isso, é fundamental estar atento às normas para evitar contratempos durante sua viagem.

Qual o limite de dinheiro em espécie para entrar e sair do Brasil?

Atualmente, o viajante pode portar até US$ 10 mil (ou o equivalente em outra moeda) em espécie, tanto na entrada quanto na saída do Brasil, sem necessidade de declarar à Receita Federal.

Caso o valor ultrapasse esse limite, é obrigatório preencher a Declaração Eletrônica de Bens de Viajante (e-DBV) e apresentá-la à fiscalização aduaneira no momento do embarque ou desembarque .

Como declarar valores acima do limite?

Para declarar valores superiores a US$ 10 mil, o viajante deve:

acessar o site da Receita Federal e preencher a e-DBV;

apresentar o recibo da declaração à fiscalização aduaneira no momento do embarque ou desembarque; portar documentos que comprovem a origem lícita dos recursos, como comprovantes de câmbio realizados em instituições autorizadas.

O não cumprimento dessas etapas pode acarretar penalidades, incluindo a apreensão do dinheiro e aplicação de multas.

Conheça as normas e evite problemas na hora do seu embarque ou desembarque Freepik

Transporte dinheiro em espécie com segurança

Para poder viajar tranquilo, sem se preocupar com o seu dinheiro é importante evitar grandes quantias, sempre que possível, utilize meios eletrônicos de pagamento, como cartões de crédito, débito ou pré-pagos.

Outra opção é dividir o dinheiro, se necessário leve valores elevados, distribua o montante em diferentes locais seguros da bagagem ou entre os acompanhantes. E sempre esteja atento às regras do país de destino. Alguns países possuem limites específicos para entrada de dinheiro em espécie. Verifique as normas locais antes de viajar.