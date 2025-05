Se você vai viajar ou morar fora e precisa manter contato com o Brasil, saber como fazer ligação em outro país pode evitar prejuízos sérios na fatura. Afinal, roaming internacional, tarifas de operadoras locais e ligações de aplicativos podem funcionar de maneiras bem diferentes, e nem sempre são intuitivas.

Uma ligação de poucos minutos via roaming pode custar mais de R$15, dependendo do plano e do país de destino. Por outro lado, há opções gratuitas ou quase sem custo que funcionam com boa qualidade e segurança. O segredo está em entender as alternativas e escolher a mais adequada para o seu tipo de viagem.

Quanto custa fazer uma ligação internacional pelo celular?

O valor depende de três fatores principais:

a operadora do seu chip (e se você está em roaming internacional)



o país de onde está ligando e para onde está ligando

se está usando dados móveis, Wi-Fi ou uma linha tradicional

Se você ligar direto da sua linha brasileira no exterior sem pacote internacional, o valor pode ultrapassar R$ 8 por minuto para ligações recebidas e até R$ 15 para realizadas, dependendo da operadora. Por isso, o ideal é evitar o uso do número principal da linha local sem ativar um pacote de dados.

Formas de fazer ligações internacionais pagando pouco ou nada

Hoje, felizmente, existem muitas alternativas para quem quer se comunicar com o Brasil, sem precisar se preocupar com a conta do celular.

1. Aplicativos com chamadas por Wi-Fi

Se você estiver em uma rede Wi-Fi estável, essa é a maneira mais barata e eficiente. Esses apps não têm custo adicional e funcionam bem mesmo com internet limitada.Os principais são:

WhatsApp (áudio e vídeo);



Telegram;



Zoom;

Google Meet.

Baixar os aplicativos certos faz diferença no seu bolso e na sua tranquilidade durante a viagem Freepik

2. Usar chip internacional (SIM card local ou eSIM)

Comprar um chip no país de destino é uma das opções mais práticas para quem vai ficar mais tempo fora. Há operadoras locais que vendem pacotes com internet e chamadas locais, além de acesso a apps.

Já o eSIM é uma versão digital, que pode ser ativada antes mesmo da viagem, ele evita a troca física do chip.

3. Ativar roaming com plano controlado

Se você prefere manter o número brasileiro, pode contratar um plano de roaming internacional com antecedência. As principais operadoras do Brasil oferecem pacotes por dia ou semana. Esses pacotes reduzem bastante o valor da ligação e ainda incluem internet.

E como fazer a discagem correta para o Brasil?

Ao ligar para o Brasil de qualquer outro país, siga este padrão:

00 + código do país (55 para Brasil) + DDD da cidade + número

Exemplo: para ligar para São Paulo (DDD 11), disque: 00 55 11 9XXXX-XXXX

Se usar WhatsApp ou apps similares, o código +55 deve ser adicionado ao contato antes da viagem.