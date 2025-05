Em 13 de maio de 1917, três crianças pastoras, Lúcia dos Santos, Francisco e Jacinta Marto, relataram ter visto uma "senhora mais brilhante que o sol" na Cova da Iria, em Fátima, Portugal. As aparições se repetiram nos meses seguintes, culminando em outubro com o chamado "Milagre do Sol", testemunhado por milhares de pessoas. A Igreja Católica reconheceu oficialmente as aparições em 1930, e desde então, Nossa Senhora de Fátima tornou-se uma das devoções marianas mais populares do mundo.

O Santuário de Fátima em Portugal: um dos maiores centros de peregrinação do mundo

Localizado na cidade de Fátima, no município de Ourém, o Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima é um dos mais importantes destinos de peregrinação católica.

O complexo inclui a Capelinha das Aparições, a Basílica de Nossa Senhora do Rosário e a Basílica da Santíssima Trindade, além de espaços para oração, retiros e acolhimento de peregrinos. Anualmente, cerca de seis milhões de visitantes de todo o mundo passam pelo santuário, especialmente nas datas comemorativas de 13 de maio e 13 de outubro.

Como visitar o Santuário de Fátima: dicas para peregrinos brasileiros

Para os brasileiros que desejam visitar o Santuário de Fátima, a cidade está localizada a aproximadamente 130 km ao norte de Lisboa. É possível chegar de carro, ônibus ou trem.

A entrada no santuário é gratuita, e há uma ampla infraestrutura para receber os visitantes, incluindo hotéis, restaurantes e lojas de artigos religiosos. Durante as principais celebrações, como as procissões de velas, é recomendável reservar hospedagem com antecedência.

Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima Otavio Clemente de Getty Images Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima sssanchez de Getty Images Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima alxpin de Getty Images Signature Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima Andrey X. Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima Diogo Cacito de Pexels Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima phbcz de Getty Images / LuisPortugal de Getty Images Signature Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima Andrey X. Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima Andrey X. Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima miguelsoutull Voltar Próximo

Nossa Senhora de Fátima no Brasil: cidades que celebram a padroeira

A devoção a Nossa Senhora de Fátima também é forte no Brasil, com diversas cidades tendo-a como padroeira e realizando festas em sua homenagem. Entre elas estão:

Recife (PE): abriga o mais antigo santuário dedicado a Nossa Senhora de Fátima fora de Portugal, inaugurado em 1935;



abriga o mais antigo santuário dedicado a Nossa Senhora de Fátima fora de Portugal, inaugurado em 1935; Fortaleza (CE): possui a maior imagem da santa no mundo, com 15 metros de altura, inaugurada em 2008;



possui a maior imagem da santa no mundo, com 15 metros de altura, inaugurada em 2008; Lucas do Rio Verde (MT): tem Nossa Senhora de Fátima como padroeira e celebrações anuais em sua honra;

tem Nossa Senhora de Fátima como padroeira e celebrações anuais em sua honra; São Benedito (CE): abriga o Santuário de Fátima da Serra Grande, um importante centro de peregrinação na região.

Além dessas, várias paróquias em todo o país são dedicadas à santa, como em João Monlevade (MG), Mossoró (RN), São Carlos (SP) e Uberlândia (MG).