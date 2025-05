Quanto custa viajar para Roma para conhecer o novo papa Leão 14?

Viajar para conhecer o Vaticano e o novo papa é uma jornada que combina fé, cultura e história. Com planejamento cuidadoso, é possível realizar esse sonho com um orçamento acessível e aproveitar ao máximo tudo o que a Cidade Eterna tem a oferecer.

O novo pontífice, decidido na eleição do Conclave nesta quinta-feira (8/5), traz o nome histórico de Leão 14 para ocupar o lugar deixado após a morte de Francisco. Robert Francis Prevost é dos Estados Unidos e tem 69 anos.

A definição do novo líder da Igreja Católica desperta o interesse de fiéis e viajantes do mundo todo. Para quem está em Belo Horizonte e sonha em visitar Roma e o Vaticano, confira os custos da viagem em um roteiro de uma semana no Vaticano. Apresentamos opções de hospedagem para diferentes orçamentos. Com planejamento, é possível tornar essa experiência inesquecível sem comprometer as finanças.





Confira os custos de uma viagem de Belo Horizonte (Aeroporto de Confins - CNF) para Roma (Aeroporto de Fiumicino - FCO). Abaixo, apresentamos uma estimativa para uma viagem com uma experiência confortável, mas sem exageros, com base em cotações realizadas em maio de 2025. A cotação do euro utilizada é de 1€ = R$6,50 (aproximada, sujeita a variações).

Passagens Aéreas

Entre R$4.500 e R$6.500 (ida e volta, classe econômica).

Voos diretos não estão disponíveis, sendo necessário fazer conexão em São Paulo (GRU), Lisboa, Madri ou outras cidades europeias. Companhias como LATAM, TAP Portugal e ITA Airways oferecem opções a partir de R$4.500, especialmente em baixa temporada (novembro a março, exceto feriados). Para conseguir preços mais baixos, reserve com pelo menos 2 a 3 meses de antecedência. Monitore preços em plataformas como Google Flights ou Kayak e use o recurso de “datas flexíveis” para encontrar as melhores ofertas.

Hospedagem

Uma viagem de uma semana para Roma fica entre R mil e R$ 17 mil TIZIANA FABI/AFP

Entre R$3 mil e R$7 mil para 7 noites (quarto individual ou casal).

Roma oferece opções para todos os bolsos, mas os preços no entorno do Vaticano (bairro Prati ou Borgo) são mais altos devido à proximidade com a Basílica de São Pedro. Um hotel 3 estrelas custa cerca de R$500 a R$800 por noite para um casal. Hostels no centro histórico têm diárias a partir de R$150 por pessoa. Durante eventos como a da eleição de um novo papa, os preços subiram especialmente em hotéis próximos ao Vaticano. Uma cotação recente para 3 noites em hotéis 2 ou 3 estrelas perto da estação Termini mostrou valores de 500€ (R$3.250) para o período do funeral do Papa Francisco, indicando alta demanda. Reserve com antecedência pelo Booking ou Expedia para garantir tarifas melhores e cancelamento gratuito em muitos casos.

Alimentação

Entre R$1.2 mil a R$2 mil para 7 dias.

Refeições em Roma variam de acordo com o tipo de estabelecimento. Um prato de massa ou pizza em trattorias simples custa 8€ a 15€ (R$52 a R$97). Um café da manhã com cappuccino e cornetto sai por cerca de 3€ a 5€ (R$19 a R$32). Para economizar, opte por mercados ou lanchonetes afastadas das áreas turísticas. Um orçamento de 25€ a 40€ por dia por pessoa é suficiente para refeições confortáveis, incluindo um jantar especial. Experimente a culinária local em bairros como Testaccio ou Trastevere, onde os preços são mais acessíveis.

Transporte

Entre R$300 a R$600

O traslado do Aeroporto de Fiumicino ao Centro de Roma custa cerca de 15€ (R$97) por pessoa no trem Leonardo Express ou 50€ (R$325) em táxi. Em Roma, o transporte público (metrô e ônibus) é eficiente, com bilhetes diários a 7€ (R$45). Para o Vaticano, a linha A do metrô (estação Ottaviano) é a melhor opção, com trajeto de 10 minutos a partir do centro. Compre um passe semanal de transporte público (24€, cerca de R$156) se planeja usar metrô e ônibus com frequência.

Atrações e Passeios

Entre R$800 a R$1.5 mil.

A entrada na Basílica de São Pedro é gratuita, mas os Museus do Vaticano e a Capela Sistina custam 36€ (R$234) sem fila, ou 49€ (R$318) com visita guiada. Subir a cúpula da Basílica custa 8€ (R$52) com elevador ou 6€ (R$39) só escada. Participar de uma audiência papal ou do Angelus é gratuito, mas requer planejamento. Outras atrações em Roma, como o Coliseu e o Fórum Romano, custam cerca de 16€ (R$104) em ingressos combinados.

Compre ingressos antecipadamente pelo site oficial dos Museus do Vaticano ou plataformas como Hellotickets para evitar filas.

Seguro Viagem (Obrigatório)

R$150 a R$300

A Itália exige seguro viagem com cobertura mínima de 30.000€ para despesas médicas, conforme o Tratado de Schengen. Um plano básico para 7 dias custa cerca de R$200, mas os preços variam conforme idade e coberturas adicionais (como seguro bagagem). Compare opções no Seguros Promo e escolha um plano com bom custo-benefício.

Custo Total Estimado

Somando todos os itens, o custo para uma pessoa viajar de Belo Horizonte a Roma por 7 dias varia de R$10 mil a R$17 mil, considerando:

- Passagem: R$5.5 mil (média).

- Hospedagem: R$4 mil (média, quarto duplo dividido por dois).

- Alimentação: R$1.6 mil.

- Transporte: R$450.

- Atrações: R$1.150.

- Seguro viagem: R$250.

Para casais, o custo total para 7 dias fica entre R$18.000 e R$25.000, já que hospedagem e alguns passeios são compartilhados.

O que fazer em uma semana

Roma, capital italiana, fez 2.778 anos em 21 de abril de 2025. Uma cidade que tem História em cada esquina. Por onde quer que as pessoas andem existe um passado a ser recordado com relevância na história mundial. Bert Kaufmann wikimedia commons Reza a lenda que os gêmeos Rômulo e Remo fundaram Roma em 753 antes de Cristo. Ambicioso, Rômulo matou Remo e sagrou-se o primeiro Rei de Roma. EmDee wikimedia commons Pela mitologia, eles eram filhos do deus Marte e descendentes de Eneas, herói de Troia. domínio público Na foto, maquete da Roma Antiga na época do imperador Constantino (306-337) Jean-Pierre Dalbéra wikimedia commons Com mais de 8 milhões de turistas estrangeiros por ano, Roma é a terceira cidade europeia mais visitada, atrás apenas de Londres e Paris. Colin W wikimedia commons Caminhar por Roma é fazer um passeio pela história em cada quarteirão. Veja alguns pontos que estão entre os mais importantes da cidade. Wolfgang Moroder wikimedia commons Coliseu - Maior anfiteatro do mundo, foi construído em 72 d.C, para uma plateia de até 80 mil pessoas. Ali ocorreram batalhas de gladiadores, caças de animais selvagens, execuções e encenações de dramas baseados na mitologia clássica. Em 2007, foi eleito uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno. Featrured pics wikimedia commons Panteão - Poucos percebem, mas é uma igreja (a mais antiga de Roma, data de 118). Construído como templo pagão, foi transformado em católico pelo imperador bizantino Focas em 609. Oficialmente, é a Basílica de Santa Maria e os Mártires. ASaber91 wikimedia commons A cúpula do Panteão é maior que a da Basílica de São Pedro, no Vaticano. E não há há vergalhões ou qualquer outro tipo de reforço. Isso a torna a maior cúpula de concreto não reforçada do mundo Anne Dirkse wikimedia commons Há túmulos dentro do Panteão. Entre eles, o do pintor renascentista Rafael Sanzio (1483-1520), enterrado ao lado da noiva, Maria Bibbiena. Stefan Bauer / commons wikimedia Palatino - Conta a lenda que Roma se originou no Palatino e escavações recentes mostraram que já havia habitantes no monte em 1 000 a.C. É a mais central das sete colinas da cidade, com elevação de 40 metros acima do Fórum Romano. commons wikimedia Fórum Romano - Durante séculos, foi o centro da vida pública da cidade. Ali havia cerimônias, eleições, lutas, negociações comerciais, tratados econômicos e processos criminais. Tornou-se uma grande ruína que revela aspectos arquitetônicos da época e é um sítio arqueológico valioso. Bert Kaufmann wikimedia commons Castelo de Sant'Angelo - Erguido em 135 pelo imperador Adriano como mausoléu familiar, passou a ser usado como edifício militar. Foi a mais importante fortaleza dos Papas na Idade Média. Thomas Wolf wikimedia commons Monumento Vittoriano - Criado em honra de Vitor Emanuel II, primeiro rei da Itália unificada e considerado o pai da pátria. Feito de puro mármore branco, tem uma escadaria majestosa e colunas coríntias. Na base do monumento fica o Museu da Unificação Italiana. Stefan Bauer commons wikimedia Roma tem igrejas por toda parte e uma das mais belas é Santa Maria Maggiore. Construída em 432, foi a primeira igreja do Ocidente dedicada a Maria. Maggiore é "maior" em italiano. Esta é a maior das igrejas marianas da cidade. By Pierre-Selim Huard - Self-photographed, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49312166 Outra igreja muito popular é Santa Maria Del Popolo, na praça del Popolo. Popolo é povo em italiano. A igreja fica na antiga Porta Flamínia, um portão fortificado da Muralha Aureliana e ponto de partida para a chamada Via Flamínia, acesso para o norte da cidade Jakub Halun wikimedia commons Santa Maria del Popolo abriga obras de mestres da pintura e da escultura: Rafael e Caravaggio, entre outros. Ao lado, ficam igrejas gêmeas projetadas por Bernini e construídas no século 17: Santa Maria dei Miracoli e Santa Maria di Montesanto. By Jakub Ha?un - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34874318 A igreja de San Pietro in Vincoli, construída no século 5, fica no monte Ópio e é famosa, principalmente, por abrigar a escultura de Moisés, de Michelangelo. David Castor wikimedia commons Moisés é uma das principais obras de Michelangelo. Esculpida em mármore entre 1513 e 1515, tem tamanha perfeição que, ao ser concluída, Michelangelo perguntou à estátua: "Por que não falas?" I Sailko wikimedia commons Arco de Constantino: Inaugurado em 315, foi construído para celebrar a vitória do imperador numa batalha. Este arco triunfal fica entre o Coliseu e o monte Palatino. Esculturas de monumentos mais antigos foram colocadas no arco, contrastando com peças feitas na época da inauguração. lorenzogallo / pixabay.com Praça Navona - Abriga a Fonte dos Quatro Rios, construída por Bernini em 1651 para representar os rios Nilo, Danúbio, Ganger e da Prata. Myrabella / commons wikimedia Praça Venezia - Fica no sopé do monte Capitolino. É um ponto de intersecção de importantes avenidas da cidade, tendo grande movimento. Em 2009, restos do Ateneu do imperador Adriano foram encontrados nas escavações do metrô na praça. By Cezar Suceveanu - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34600174 Praça de Espanha - Fica numa área que tem a Via dei Condotti, rua famosa para compras, e vias com palácios dos séculos 17 e 18. Sua famosa escadaria de 135 degraus é usada até para desfile de moda. Steven Lek wikimedia commons Praça do Capitólio - Projetada em grande parte por Michelangelo, tem uma estátua equestre de Marco Aurélio (réplica, já que a original foi transferida para o museu ao lado). Jean-Paul Gradmont wikimedia commons Mercado de Trajano - Complexo de edifícios da Roma Antiga, erguido na mesma época do Fórum de Trajano, no início do século II, na encosta do Monte Quirinal. Jebulon / commons wikimedia Fontana di Trevi - Fica na fachada do Palazzo Poli. É a maior fonte barroca da Itália, com 26m de altura e 20m de largura. Situada no local onde terminava o aqueduto. Pela tradição, pessoas jogam moedas para fazer pedidos. Thomas Wolf wikimedia commons Em 1964, a Fontana di Trevi foi cenário de uma das cenas mais famosas do cinema: em "La Dolce Vitta", de Fellini, a personagem de Anita Ekberg entra na água e convida Marcello Mastroianni a fazer o mesmo. DIVULGAÇÃO Roma tem sido cenário de muitos filmes. Em 2012, Woody Allen dirigiu "Para Roma, com Amor", estrelado por Alec Baldwin, Penélope Cruz e Roberto Benigni. divulgação Em 2009, "Anjos e Demônios", baseado no livro de Dan Brown, não apenas mostra a cidade como detalha aspectos de igrejas, palácios, monumentos e obras de arte em Roma, elementos que fazem parte do mistério a ser desvendado pelo personagem Robert Langdon (Tom Hanks). divulgação

O Vaticano, o menor país do mundo, é um destino rico em espiritualidade, história e arte. Uma semana é ideal para explorar suas atrações principais, participar de eventos com o Papa Leão XIV e aproveitar a atmosfera única de Roma. Abaixo, um roteiro sugerido para 7 dias, com foco no Vaticano e complementos em Roma:

Dia 1: Chegada e exploração da Praça de São Pedro

Manhã: Chegue a Roma, faça o check-in no hotel e dirija-se ao Vaticano. Visite a Praça de São Pedro, projetada por Bernini, com seu obelisco egípcio e colunatas imponentes. A entrada é gratuita e a praça é acessível a qualquer hora.

Tarde: Explore os arredores, como a Via della Conciliazione, e almoce em uma trattoria no bairro Borgo. Experimente um prato de carbonara ou cacio e pepe.

Noite: Jante no bairro Prati e descanse para os dias intensos.









Dia 2: Basílica de São Pedro e Cúpula

Manhã: Chegue cedo à Basílica de São Pedro (entrada gratuita, abre às 7h). Admire a Pietà de Michelangelo, o altar papal e os túmulos dos papas. Suba a cúpula (551 degraus ou elevador parcial) para vistas panorâmicas de Roma e do Vaticano.

Tarde: Visite as Criptas dos Papas (13€, R$84), onde estão os restos mortais de São Pedro e outros pontífices. Almoce no bairro Prati.

Noite: Passeie pelo Castelo Sant’Angelo, a 10 minutos do Vaticano, com vistas do rio Tibre (entrada 15€, R$97, ou gratuita no primeiro domingo do mês).







Dia 3: Museus do Vaticano e Capela Sistina

Manhã e Tarde: Dedique o dia aos Museus do Vaticano e à Capela Sistina (ingresso 36€, R$234, ou 49€ com guia). Explore coleções de arte romana, egípcia e renascentista, incluindo obras de Rafael e Leonardo da Vinci. A Capela Sistina, com os afrescos de Michelangelo, é o destaque. Reserve pelo menos de 3 a 4 horas.

Noite: Relaxe em um café na Piazza Navona, a 20 minutos do Vaticano, e aprecie a Fontana dei Quattro Fiumi e a Embaixada do Brasil no local.

Dia 4: Jardins do Vaticano

Manhã: Participe da Audiência Papal que ocorre toda quarta-feira, às 10h, gratuita. Solicite ingressos com antecedência pelo e-mail ordinanze@pontificalisdomus.va e chegue cedo (7h30) para garantir um bom lugar na Praça de São Pedro. Na próxima semana o novo papa Leão 14 pode passar pelos corredores, oferecendo bênçãos.

Tarde: Visite os Jardins do Vaticano (ingresso 38€, R$247, inclui ônibus ecológico e guia). Os jardins oferecem vistas deslumbrantes e uma atmosfera tranquila.

Noite: Jante no bairro Trastevere, conhecido por sua vida noturna animada e restaurantes autênticos.

Dia 5: Roma Antiga

Manhã: Explore o **Coliseu** (16€, R$104, com Fórum Romano e Monte Palatino). Reserve ingressos antecipadamente para evitar filas.

Tarde: Caminhe pelo Fórum Romano e visite o Panteão (entrada gratuita). Almoce na Piazza Venezia.

Noite: Jogue uma moeda na Fontana di Trevi para garantir seu retorno a Roma e jante no Centro Histórico.

Dia 6: Angelus e outras atrações do Vaticano

Manhã: Assista ao Angelus com o Papa Leão 14 (domingo, às 12h, gratuito) na Praça de São Pedro, quando o papa aparece na janela do Palácio Apostólico.

Tarde: Visite o Palácio Apostólico em Castel Gandolfo, a 25 km de Roma (ingresso 250€, R$1.625, para grupos). Ou explore o Museu Maxxi em Roma para arte contemporânea (12€, R$78).

Noite: Desfrute de um gelato na Gelateria del Teatro, perto do Vaticano.

Dia 7: Despedida e compras

Manhã: Retorne à Praça de São Pedro para uma última visita ou participe de uma missa na Basílica (horários variam, consulte o site oficial). Compre lembranças religiosas, como rosários, terços, quadros ou medalhas, em lojas especializadas (2€ a 30€, R$13 a R$195)

Tarde: Faça compras na Via del Corso ou visite o Mercato di Porta Portese (se for domingo) para souvenirs.

Noite: Retorne ao hotel, prepare as malas e aproveite um jantar de despedida.

Roma, a capital da Itália, é conhecida como a "Cidade Eterna" por sua história que remonta a mais de 2.500 anos. Sede do antigo Império Romano, abriga monumentos icônicos como o Coliseu, o Panteão e o Fórum Romano. Confira os principais pontos turísticos do local: David Köhler Unsplash Coliseu (72-80 d.C.): Um dos maiores anfiteatros do mundo antigo, usado para gladiadores e eventos públicos. Foi concluído no reinado do imperador Tito Imagem de chipili por Pixabay Fórum Romano (século VII a.C.): Antigo centro da vida pública romana, com ruínas de templos, basílicas e mercados. Era o coração político e econômico da Roma Antiga Ambra75/Wikimedia Commons Panteão (27 a.C. – 125 d.C.): Originalmente um templo romano dedicado a todos os deuses, sua cúpula ainda é uma das maiores do mundo. Foi reconstruído por Adriano Michael Paraskevas/Wikimédia Commons Basílica de São Pedro (1506-1626): Localizada no Vaticano, é uma das maiores igrejas do mundo, projetada por artistas como Michelangelo, que esculpiu a cúpula Domínio público / pxhere.com Capitólio (século I a.C.): Monte sagrado, centro da política romana. Michelangelo redesenhou a praça no século XVI Jean-Paul Gradmont wikimedia commons Fontana di Trevi (1732-1762): A maior fonte barroca de Roma, famosa por suas esculturas de Netuno. Diz a lenda que jogar uma moeda garante o retorno à cidade Thomas Wolf wikimedia commons Vaticano e Capela Sistina (1473-1481): Lar do Papa e centro espiritual do catolicismo. A Capela Sistina é famosa pelos afrescos de Michelangelo, incluindo o "Juízo Final" FSU Guy - Wikimédia Commons Castelo Sant'Angelo (135 d.C.): Originalmente o mausoléu do imperador Adriano, foi convertido em fortaleza papal e palácio no Renascimento Thomas Wolf/Wikimedia Commons Piazza Navona (século I d.C.): Construída sobre o estádio de Domiciano, a praça é adornada por fontes barrocas, incluindo a Fonte dos Quatro Rios de Bernini Meshari Alawfi/Wikimedia Commons Escadaria da Praça da Espanha (1723-1725): Um ponto de encontro popular com uma escadaria de 135 degraus que liga a embaixada espanhola à igreja Trinità dei Monti SonyGM/Wikimedia Commons Catacumbas de São Calisto (século II d.C.): Redes subterrâneas de túmulos cristãos primitivos, um dos maiores complexos de catacumbas de Roma GerardM/Wikimedia Commons Boca da Verdade (século I d.C.): Uma antiga escultura de mármore que representa um rosto. Era usada como teste de honestidade: quem mentisse teria a mão mordida pela escultura xiquinhosilva/Wikimedia Commons Basílica de São João de Latrão (324 d.C.): A catedral de Roma, é uma das quatro principais basílicas papais e a igreja mais antiga do Ocidente Livioandronico2013/Wikimedia Commons Termas de Caracala (212-217 d.C.): Um dos maiores complexos termais do Império Romano, usadas para banhos públicos e lazer social Vyacheslav Argenberg/Wikimedia Commons Campo de Fiori (século XV): Uma praça movimentada famosa por seu mercado diário e como o local onde o filósofo Giordano Bruno foi executado em 1600 Benjamin Dahlhoff/Wikimedia Commons Villa Borghese (século XVII): Um extenso parque público que inclui museus e jardins. A Galeria Borghese abriga obras de mestres como Caravaggio e Bernini A Simple Rabbit/Wikimedia Commons Circo Máximo (século VI a.C.): O maior estádio da Roma Antiga, usado para corridas de bigas e eventos públicos. Podia acomodar até 250 mil pessoas Jean-Pol GRANDMONT/Wikimedia Commons Arco de Constantino (315 d.C.): Erguido para celebrar a vitória de Constantino na Batalha da Ponte Mílvia, é um dos maiores arcos triunfais ainda existentes. lorenzogallo / pixabay.com Piazza del Popolo (século XVI): Uma das praças mais famosas de Roma, com o Obelisco Flaminio no centro, trazido do Egito no século X a.C. Krzysztof Golik/Wikimedia Commons

Dicas para o Roteiro:

- Evite quartas e domingos para visitar os Museus do Vaticano, devido às audiências papais e ao Angelus, que lotam a Praça de São Pedro.

Use roupas adequadas (ombros e joelhos cobertos) para entrar na Basílica e nos Museus.

Consulte a agenda oficial do Papa no site do Vaticano para confirmar os eventos.





Opções de hospedagem em Roma e Vaticano

Fiéis comemoram na Praça São Pedro, no Vaticano, a escolha do novo papa JEFF PACHOUD/AFP

Roma oferece uma ampla gama de hospedagens, desde hostels econômicos até hotéis de luxo. Abaixo, selecionamos opções próximas ao Vaticano (bairros Prati, Borgo ou centro histórico) para facilitar o acesso às atrações. Os preços são estimados para 7 noites em maio de 2025, para um casal, com base em plataformas como Booking e Expedia.

Econômico (R$2 mil a R$3.5 mil)

YellowSquare Rome (Hostel): Localizado a 15 minutos do Vaticano (perto da estação Termini), oferece dormitórios e quartos privativos. Ambiente jovem, com café da manhã opcional. Preço: R$2.2 mil (quarto duplo econômico).

Hotel Taormina: No Centro, a 20 minutos do Vaticano de metrô. Quartos simples, mas confortáveis, com ar-condicionado. Preço: R$3 mil.

Hostels são ideais para viajantes solo ou jovens. Verifique se incluem armários seguros para bagagens.

Custo-Benefício (R$3.5 mil a R$5.5 mil)

Bella Roma Luxury Accommodation: A 10 minutos a pé da Basílica de São Pedro, no bairro Borgo. Quartos modernos com cafeteira, frigobar e café da manhã continental. Preço: R$4.5 mil.

Hearth Hotel: No bairro Prati, a poucos passos dos Museus do Vaticano. Oferece quartos aconchegantes e localização excelente. Preço: R$4.8 mil,

Esses hotéis oferecem boa localização e conforto sem preços exorbitantes. Reserve com cancelamento gratuito para flexibilidade.

Luxo (R$7 mil a R$15 mil)

NH Collection Roma Giustiniano: Hotel 4 estrelas no bairro Prati, perto do Vaticano. Quartos elegantes, academia e restaurante no local. Preço: R$8 mil.

Bvlgari Hotel Roma: Um dos mais luxuosos, a 15 minutos do Vaticano, com design sofisticado e serviços premium. Preço: R$15 mil (cotação para 3 noites em abril de 2025 foi 8.310€, R$53.633).

Hotéis de luxo são ideais para ocasiões especiais, mas exigem reservas com muita antecedência durante eventos papais.

Dicas de hospedagem

Localização: O bairro Prati é o mais conveniente para o Vaticano, com hotéis bem conectados por metrô (estação Ottaviano). O centro histórico (Campo Marzio, Piazza Navona) é ideal para quem quer explorar Roma e o Vaticano.

Época: Evite o verão (junho a agosto) devido ao calor e à alta temporada. Primavera (abril a maio) e outono (setembro a outubro) oferecem clima agradável e preços mais acessíveis.

Estrutura: Muitos hotéis em Roma estão em prédios históricos, com quartos menores e sem elevadores. Verifique as avaliações no Booking para evitar surpresas.

Dicas finais para sua viagem

Documentos: Brasileiros precisam de passaporte válido por pelo menos 6 meses. Leve comprovantes de hospedagem, passagem de volta e seguro viagem impressos para evitar problemas na imigração.

Economia: Compre pacotes promocionais (voo + hotel) em sites como Decolar, Booking.com ou CVC, que oferecem valores a partir de R$9.018 para Roma (sujeito a alterações).

Cultura: Respeite o código de vestimenta no Vaticano e chegue cedo às atrações para evitar filas. Aproveite a oportunidade para se conectar com a espiritualidade e a história do local, especialmente com a presença do novo Papa Leão 14.