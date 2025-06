Nikolas explica voto favorável ao governo Lula: ‘erro material’

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) justificou, nesta quinta-feira (19/6), seu voto favorável à manutenção do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto que previa pensão vitalícia para vítimas da síndrome congênita do Zika vírus. Nas redes sociais, o parlamentar disse que houve um “erro material” no preenchimento da cédula de votação, e o registro teria sido feito “por engano”.

Nikolas foi um dos dois únicos deputados da oposição que votaram com o governo. A maioria da base bolsonarista se posicionou pela derrubada do veto. Ainda assim, os parlamentares conseguiram reverter a decisão do presidente e restabeleceram o pagamento de um salário mínimo vitalício a crianças com sequelas neurológicas causadas pela síndrome.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Nikolas reconheceu que seu voto contradiz sua postura habitual e alegou que sempre defendeu a derrubada do veto. A justificativa, no entanto, só foi apresentada após a repercussão negativa da sua escolha.

O deputado também direcionou críticas ao governo, citando vetos a outros projetos sociais — como o que reconhecia o diabetes tipo 1 como deficiência — embora esse tema não estivesse em discussão na votação do veto à pensão das vítimas da Zika.

A Câmara dos Deputados registrou posteriormente uma declaração de voto do parlamentar, alegando o erro material.





Em nota enviada ao Estado de Minas, o deputado mineiro esclareceu o ocorrido. Leia na íntegra:

"O Deputado Federal Nikolas Ferreira esclarece que, na votação do Veto nº 2/2025, ocorrido nesta terça-feira (17/06), houve um erro material no preenchimento da cédula, resultando no registro equivocado de voto favorável ao veto.

O parlamentar reafirma que sempre se posicionou pela derrubada do veto, em defesa das vítimas do vírus Zika, conforme manifestado publicamente, inclusive em vídeo do Instagram e em postagem no X/Twitter publicados no dia 13 de janeiro deste ano.

Diante do equívoco operacional, o Deputado registrou formalmente sua Declaração de Voto na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional, deixando claro seu posicionamento contrário ao veto, conforme sua coerente atuação desde o início da tramitação do Projeto de Lei nº 6.064/2023.

Gabinete do Deputado Federal Nikolas Ferreira

Brasília, 17 de junho de 2025."