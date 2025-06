Rogério Correia rebate Nikolas sobre primo preso: 'Se encalacrou'

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) criticou duramente, neste domingo (1º/6), a reação do também deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) à prisão de seu primo, Glaycon Ranieri de Oliveira Fernandes, detido em Uberlândia com 30 quilos de maconha e quatro gramas de cocaína. Segundo Correia, a declaração do parlamentar bolsonarista sobre o caso é uma tentativa de se eximir de responsabilidade. "Se encalacrou ainda mais", opinou o deputado petista.

A crítica veio em resposta à primeira manifestação pública de Nikolas sobre o caso. O deputado do PL se pronunciou nas redes sociais apenas dias depois da repercussão do caso, minimizando o episódio. "Pra mim, não é uma situação que merece que eu perca meu tempo, até porque não é algo que me envolve", escreveu. "Se qualquer pessoa, seja relacionada a mim de alguma forma ou não, cometer um crime, ela tem que pagar por isso", completou em suas redes.

Para Rogério Correia, a declaração é contraditória com a postura que o deputado tem em relação às drogas. "Você dizia que as universidades eram uma balbúrdia. Que tinha que ir lá porque iria encontrar até plantação de maconha, traficantes. Na universidade você não encontrou nada, mas na sua família já tinha. E agora você diz que não te envolve?”, questionou o petista.

A prisão de Glaycon aconteceu no dia 23 de maio, mas só veio à tona após o também deputado André Janones (Avante-MG) comentar o caso nas redes sociais, na última sexta-feira (30/5). Janones adotou um tom mais cauteloso, mas destacou o peso da denúncia. "Ao contrário do que fazem comigo, não serei baixo nem leviano. É importante mencionar que, até o momento, não há nenhuma prova cabal que ligue Nikolas Ferreira ao narcotráfico. No entanto, as investigações seguem, e novas revelações podem surgir a qualquer momento", disse.

Nikolas, por sua vez, ironizou a divulgação da notícia justo no dia de seu aniversário. "Agradeço por este presente", disse, questionando ainda quem defende a descriminalização do uso de drogas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O comentário do parlamentar também foi rebatido pelo petista. "Nikolas, você se acha, né? Você pensa que as pessoas noticiaram isso, que a polícia prendeu o seu primo, para que no dia do seu aniversário fosse divulgado? Você acha que é o centro do mundo, você não é", afirmou.