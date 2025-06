PF abre edital para que montadoras e locadoras emprestem carros de graça

A Polícia Federal (PF) abriu um chamamento público para que locadoras, montadoras e empresas emprestem veículos para o órgão por um ano em regime de comodato. O intuito é que os automóveis sejam usados para o transporte de autoridades nacionais e estrangeiras, como o presidente, vice-presidente, ministros do governo e do Supremo Tribunal Federal (STF) e outros. Os interessados poderão enviar suas propostas entre 2 e 16 de junho.

O edital prevê especificação dos veículos, como cores, modelos e podem ser a combustão, elétrico ou híbrido, e o setor para os quais eles serão destinados. A PF afirma que busca diversificar a frota e que visa promover práticas sustentáveis adotando veículos elétricos pelas forças de segurança para contribuir com a "redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e na mitigação dos impactos ambientais causados pela frota veicular convencional".

O contrato, que tem duração de um ano, podendo ser estendido por até 10 anos, determina que o governo federal deve devolver os automóveis nas mesmas condições ao final do prazo e que, durante a vigência, ficará encarregado da manutenção, conservação, seguro, impostos e taxas.

Qualquer uma das partes poderá romper o contrato mediante aviso prévio de 60 dias de antecedência.

A alegação do órgão é de que a atual frota não atende a todas as regiões do país e que o edital irá ter menor impacto orçamentário e será o tipo de contratação mais célere.

O governo relatou ainda que outras duas soluções para a frota reduzida foram estudadas, a primeira era a aquisição de cinco novos veículos blindados em valor superior a R$ 1,5 milhão, mas a quantidade foi vista como insuficiente.

O aluguel também foi apontado, mas as diárias de veículos blindados ficam em torno de R$ 2 mil, o que foi visto como um complicador.