Lula faz mea-culpa: 'o correto não é tomar uma decisão e depois comunicar'

O presidente Lula (PT) pregou neste domingo (1/6) diálogo com o Legislativo para facilitar a aprovação de medidas de interesse do Executivo no Congresso Nacional frente à crise após o anúncio do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) anunciado na semana passada.

Em evento do PSB nacional e ao lado do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), Lula afirmou que o governo "tem de aprender que, quando quiser ter uma decisão que seja unânime entre todos os partidos, o correto não é a gente tomar uma decisão e depois comunicar".

"É chamar as pessoas para tomar a decisão junto com a gente, para que a gente possa, quando chegar [no Congresso], as coisas estarem mais ou menos alinhadas. É assim que eu tenho com o Hugo e com Davi Alcolumbre [presidente do Senado]", disse o petista.

Lula também afirmou que os lideranças partidárias no Congresso podem ajudar o Executivo a corrigir as medidas que o governo quer aprovar.

"Ninguém tem a obrigação de aprovar as medidas do governo se ele não concordar, o nosso papel enquanto governo é convencer as pessoas da importância daquilo", afirmou.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, Motta pediria a Lula ainda neste fim de semana que o governo suspenda o início da cobrança do IOF nas operações conhecidas como risco sacado.

A suspensão valeria até o governo apresentar ao Congresso uma alternativa ao decreto de alta do imposto no prazo de dez dias. Esse prazo foi dado pela cúpula do Legislativo para não colocar em votação o projeto de derrubada do decreto do IOF.

Nesse tipo de operação, o fornecedor antecipa o valor que tem a receber. A empresa que compra (o "sacado") assume a responsabilidade de pagar o valor ao banco no prazo combinado. O risco sacado é uma alternativa para empresas que querem facilitar o pagamento aos fornecedores e também para os fornecedores que precisam de dinheiro mais rápido.