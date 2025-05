Hugo Motta pede suspensão imediata de aumento do IOF

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), pediu a suspensão imediata do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre as operações de risco sacado. Esse tipo de operação ocorre quando um banco ou instituição financeira paga antecipadamente um valor que o fornecedor teria a receber e o cliente passa a dever ao banco.

Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) se reuniram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na última quarta-feira (28/5) e deram um prazo de dez dias para que a pasta apresente uma alternativa à atual proposta.

A medida é, segundo alega o ministro, necessária para que o Estado tenha os recursos para que a máquina pública siga funcionando. Nos dias posteriores ao anúncio, o governo federal chegou a recuar em parte do projeto, mas o aumento para crédito de empresas e compra de moeda estrangeira, ainda está valendo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Deputados e senadores de oposição buscamuma maneira de derrubar o aumento.