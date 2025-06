Drogas: Nikolas rebate tentativa de ligá-lo ao primo preso

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) rompeu o silêncio e comentou a prisão de Glaycon Ranieri de Oliveira Fernandes, primo dele, detido com 30 quilos de maconha e quatro gramas de cocaína. Em uma publicação em redes sociais, neste domingo (1/6), o parlamentar mineiro disse que a divulgação do caso é uma “tentativa frustrada” de desgaste da imagem dele.

“Pra mim, não é uma situação que merece que eu perca meu tempo, até porque não é algo que me envolve. Se qualquer pessoa, seja relacionada a mim de alguma forma ou não, cometer um crime, ela tem que pagar por isso. É bem simples. O que eu vejo é mais uma tentativa frustrada de desgastarem minha imagem”, afirmou.

Nikolas também ironizou o fato de que o primo havia sido preso há mais de uma semana, mas o fato foi noticiado apenas no seu aniversário. “Agradeço por este presente”, disse, questionando ainda quem defende a descriminalização do uso de drogas.

“É no mínimo curioso que pessoas de uma ideologia que defende a descriminalização das drogas de repente estejam preocupadas com isso. Quem é preso com drogas merece cadeia assim como os rachadores e outros corruptos que inclusive estão soltos por aí. Valeu a tentativa, mas tentem na próxima”, completou.

Pra mim não é uma situação que merece que eu perca meu tempo, até porque não é algo que me envolve. Se qualquer pessoa, seja relacionada a mim de alguma forma ou não, cometer crime, ela tem que pagar por isso. É bem simples. O que eu vejo é mais uma tentativa frustrada de… — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) June 1, 2025

Glaycon foi preso no dia 23 de maio durante uma abordagem da Polícia Militar de Minas Gerais em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Porém, o caso só ganhou visibilidade por um comentário do deputado federal André Janones (Avante-MG) no X (ex-Twitter), na última sexta-feira (30/5).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Ao contrário do que fazem comigo, não serei baixo nem leviano. É importante mencionar que, até o momento, não há nenhuma prova cabal que ligue Nikolas Ferreira ao narcotráfico. No entanto, as investigações seguem, e novas revelações podem surgir a qualquer momento”, disse.