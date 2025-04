Janones afirma que não cometeu crime contra prefeita e ex-namorada

O deputado federal André Janones (Avante-MG) afirma que não cometeu crime contra a ex-namorada e prefeita de Ituiutaba, no Pontal do Triângulo, Leandra Guedes (Avante). Em uma live nas redes sociais, nessa terça-feira (15/4), o parlamentar diz que foi vítima de uma armação e que a gestora agiu de maneira correta ao acionar a Justiça.

????COMUNICADO OFICIAL: Tudo sobre as FALSAS acusações contra mim! Conheçam a VERDADE NUA E CRUA! pic.twitter.com/YqBwvtcBNO — André Janones (@AndreJanonesMG) April 15, 2025

Na semana passada, foi divulgado que Janones respondia a um caso na Justiça com base na Lei Maria da Penha. A ação apontava que ele estaria chantageando a prefeita com momentos íntimos do casal. A Justiça chegou a conceder medidas protetivas em favor de Leandra.

Janones afirma que a prefeita “não inventou a história”, mas que foi levada a crer que ele possuía esses materiais. “Ela não mentiu. Ela tinha, até dezembro, elementos que a levaram a crer que eu teria feito aquilo de que me acusou. Só que esses elementos não existem, esse processo é antigo, já foi tudo esclarecido. Não enviei nenhuma foto, não cometi nenhum ato”, diz o deputado mineiro.

“Sabe quem cometeu ato de violência, quem expôs a vítima, ridicularizou e causou um trauma nela? Foi quem divulgou esse processo. É um processo protegido pela Justiça por meio de uma lei, que inclusive eu ajudei a aprovar na Câmara dos Deputados, que prevê o sigilo absoluto do nome da vítima. (...) Vocês divulgaram porque são criminosos, bandidos, misóginos e machistas. Não respeitam as mulheres”, emenda.

Ele também destaca que não se trata de um relacionamento recente; foi encerrado em 2016. “A gente manteve uma relação de profundo respeito, admiração profissional e até de amizade, por isso coloquei ela no meu gabinete como assessora, por isso apoiei ela para prefeita da minha cidade natal por duas vezes. Não me arrependo desse apoio. Continuo nutrindo por ela um profundo respeito”, completa.