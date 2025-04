Câmara define vereadores que vão 'fiscalizar' chuvas em Belo Horizonte

A Comissão Especial de Estudo de Águas Pluviais e Prevenção de Riscos da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) definiu, nesta quarta-feira (16/4), presidente e relator, que irão guiar os trabalhos do grupo. Foram escolhidos, respectivamente, Helinho da Farmácia (PSD) e Wagner Ferreira (PV). Também fazem parte da comissão os vereadores Diego Sanches (Solidariedade) , Edmar Branco (PCdoB) e Uner Augusto (PL).

Os trabalhos irão nortear a elaboração de projetos de lei e fiscalização das atividades da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) relativas à gestão das chuvas na capital. Wagner Ferreira destaca atuação nas regionais Venda Nova e Barreiro.

“Nós tivemos uma tragédia que resultou na morte de uma adolescente no Barreiro. A gente precisa priorizar, acelerar essas obras, acelerar a resolução dos problemas, porque a gente ninguém aguenta mais conviver com os problemas de enchentes e alagamentos que impactam não só a segurança das pessoas, mas hoje, por exemplo, o trânsito da cidade e a queda de árvores”, afirmou o relator.

De acordo com o requerimento para criação da comissão, é dever dos parlamentares analisarem as condições atuais da infraestrutura de drenagem na cidade. Para isso, a comissão poderá contar com a participação de especialistas e representantes da sociedade civil, além de representantes do Executivo que devem ser convidados para audiências públicas na Casa.