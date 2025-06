Cleitinho ataca críticos de Nikolas: 'Cretinos e fracassados'

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) saiu em defesa do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) após o primo do político ser preso com mais de 30 quilos de maconha e quatro gramas de cocaína, e chamou os críticos de "canalhas" e "cretinos".

"O que que o Nikolas tem a ver com isso? Nada! Você consegue fiscalizar a consciência de seres humanos?", defendeu o senador em vídeo divulgado nas suas redes sociais neste domingo (1º/6).

O primo do parlamentar, Glaycon Ranieri de Oliveira Fernandes, foi preso em 23 de maio pela Polícia Federal em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele assumiu que levaria os entorpecentes para Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas.

Nas eleições de 2024, Nikolas Ferreira destinou mais de R$ 1,5 milhão para a cidade de Nova Serrana onde o seu tio e pai de Glaycon, Enéas Fernandes (PL) concorreu à prefeitura. Ele recebeu quase 19 mil votos, o que equivale a 38,45%, sendo derrotado por Fabio Avelar (Avante), que recebeu quase 30 mil votos.

O senador ainda xingou os que estão divulgando a informação e criticando o bolsonarista. "Isso não define o Nikolas. Só define quem são vocês, um bando de invejosos, cretinos, canalhas, fracassados", disse.

Por fim, Cleitinho afirmou que as críticas são fruto do medo de que o deputado seja eleito a um cargo no Executivo e debochou dizendo que a esquerda é favorável à descriminalização da maconha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

"Não são vocês que são a favor da descriminalização da maconha? Pergunta se o Nikolas é a favor disso? Se o primo dele fez isso vai ter que responder por isso", provocou.