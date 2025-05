AtlasIntel: Nikolas lidera ranking de imagem positiva entre políticos

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) alcançou o topo do ranking de imagem positiva entre políticos brasileiros, conforme pesquisa divulgada pela AtlasIntel nesta sexta-feira (30/05). Com 49% de avaliação positiva e 49% negativa, o parlamentar mineiro se destaca como a figura política mais bem avaliada do país.

O levantamento foi realizado entre os dias 19 e 23 de maio, ouvindo 4.399 brasileiros. A margem de erro é de 1 ponto percentual, com nível de confiança de 95%.

No ranking, Nikolas ficou à frente de nomes de peso da política nacional:

Nikolas Ferreira (PL-MG): 49% positiva, 49% negativa.

Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP): 46% positiva, 52% negativa.

Jair Bolsonaro (PL): 46% positiva, 52% negativa.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 45% positiva, 54% negativa.

Popularidade em ascensão

Nikolas Ferreira, eleito deputado federal em 2022 com a maior votação do país, tem se destacado por sua atuação nas redes sociais e defesa de pautas conservadoras. Sua popularidade crescente o posiciona como uma liderança emergente no cenário político nacional.

A pesquisa também indicou que o governo do presidente Lula enfrenta desafios significativos: 52,1% dos brasileiros consideram sua gestão ruim ou péssima, enquanto 41,9% a avaliam como ótima ou boa. A desaprovação é especialmente alta entre evangélicos, atingindo 72%.