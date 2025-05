Ricardo Campos deve desistir da eleição ao PT para apoiar Leninha

A disputa pela presidência estadual do PT em Minas Gerais ganhou novos contornos nesta sexta-feira (31). O deputado estadual Ricardo Campos, que havia lançado pré-candidatura com críticas à atual direção do partido e prometia valorização das bases do interior, deve retirar seu nome da corrida para apoiar a também deputada estadual Leninha, vice-presidente da Assembleia Legislativa.

O Estado de Minas procurou pessoas próximas a Leninha, que confirmaram, sob reserva, que há conversas avançadas nesse sentido. “Talvez tenhamos novidades até o fim do dia”, disse uma fonte ligada à parlamentar.

Segundo fontes do PT, a possível desistência de Ricardo Campos está ligada a uma articulação envolvendo a troca no comando da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) no Norte de Minas. A informação foi revelada pela coluna O Fator e confirmada pelo EM.

A costura abriria espaço para a nomeação de um indicado do grupo do deputado federal Paulo Guedes, aliado de Ricardo Campos. Em troca, os parlamentares passariam a apoiar a candidatura de Leninha à presidência do diretório estadual. Uma das entusiastas da mudança na Codevasf é a secretária nacional de Planejamento e Finanças do PT, Gleide Andrade, também apoiadora de Leninha.

A movimentação, ainda em andamento, já gerou reações. O vereador Pedro Rousseff, o ex-deputado federal Virgílio Guimarães e o dirigente nacional Romênio Pereira, que até então apoiavam Ricardo, não farão parte da possível aliança com Leninha. Em vez disso, passaram a apoiar a deputada federal Dandara Tonantzin, cuja pré-candidatura já era respaldada por Reginaldo Lopes e Marília Campos. A parlamentar, inclusive, antecipou sua vinda a Belo Horizonte para participar do anúncio.

Questionado pela reportagem, Pedro Rousseff afirmou que a escolha por Dandara representa a renovação necessária no partido. O apoio será oficializado nesta sexta-feira, às 13h, no gabinete de Reginaldo Lopes. “Dandara representa a força de uma nova geração que não rompe com a nossa história, mas a atualiza com coragem, escuta e compromisso com as transformações que o momento exige”, declarou Rousseff, coordenador da chapa do Movimento PT em Minas Gerais.

Com a eventual saída de Ricardo e a reconfiguração dos apoios, o cenário caminha para uma polarização entre Dandara e Leninha, que representam campos distintos dentro do partido. Dandara tem o respaldo do grupo ligado ao atual presidente estadual, Cristiano Silveira, além do apoio de lideranças nacionais, como Edinho Silva, preferido de Lula para a presidência do PT nacional.

Já Leninha conta com o apoio de nomes expressivos como Rogério Correia, Beatriz Cerqueira, Patrus Ananias, Leleco Pimentel e Gleide Andrade. Embora não integre formalmente a corrente majoritária CNB (Construindo um Novo Brasil), a deputada se fortalece como alternativa à sua hegemonia, reunindo respaldo de setores históricos do partido.

O Processo de Eleições Diretas (PED) do PT em Minas será realizado em 6 de julho. Com o veto do TRE-MG ao uso de urnas eletrônicas, a votação ocorrerá com cédulas de papel. O partido recorreu ao Supremo Tribunal Federal, mas ainda aguarda decisão.

Como revelou o EM, o PT mineiro vive um momento de reorganização marcado por disputas internas, ressentimentos não digeridos e definições que ultrapassam as fronteiras do estado. A depender dos próximos passos, a eleição pode reconfigurar o partido às vésperas de 2026.