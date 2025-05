Deputado Ricardo Campos oficializa a sua candidatura à presidência do PT-MG

O deputado estadual Ricardo Campos oficializou ontem a sua candidatura à presidência do Partido dos Trabalhadores (PT) em Minas Gerais. Ele é o terceiro parlamentar a entrar na disputa pelo comando da legenda. Com base no Norte de Minas, Campos disse que sua principal plataforma é o fortalecimento do PT no interior do estado, “porque é ali que se consolida o partido”.

“O PT tem muita capilaridade, é um partido de massas, de base sindical, dos movimentos religiosos, mas tem que se fortalecer, principalmente no interior”, afirmou o deputado, que já exerceu os cargos de secretário de Juventude e de Organização da sigla.



Durante entrevista coletiva na Assembleia Legislativa, o deputado defendeu a candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSD) ao governo de Minas. Disse que o partido tem nomes para compor uma chapa com ele, caso essa aliança se consolide. O nome de Pacheco como candidato a governador é defendido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde o ano passado.



A candidatura de Ricardo Campos é apoiada pelo ex-deputado Virgílio Guimarães e pelo deputado federal Paulo Guedes, também do Norte de Minas. Ele conta também com o apoio de Romênio Pereira, candidato ao comando do PT nacional, do vereador de Belo Horizonte Pedro Rousseff e da ex-prefeita de Ipatinga Cecília Ferramenta.



O parlamentar também defendeu maior fortalecimento das lideranças regionais para a formação de quadros para disputas eleitorais futuras.“O PT precisa ter uma presidência que coordene as nossas lideranças, valorize nossos candidatos, valorize nossos militantes tradicionais, nossas lideranças locais e respeitem o espaço daqueles que construíram. Acho que o PT falhou, através da presidência, em potencializar as nossas lideranças”, ressaltou o candidato sobre a gestão do atual presidente da legenda no estado, o também deputado estadual Cristiano Silveira.



“Não quero ser presidente do PT para ir em uma região em que não sou atuante para buscar apoiador ou tirar prestígio da liderança daquele local. Nós queremos fazer o contrário, potencializar cada liderança de cada região, de cada município, renovando também os nossos quadros”, defendeu o parlamentar.



Outros nomes



Além de Ricardo Campos, estão na disputa pelo comando da legenda em Minas a deputada federal Dandara Tonantzin e um das vice-presidentes da Assembleia Legislativa, deputada Leninha. As duas lançaram suas candidaturas na semana passada. Dandara conta com o apoio do atual dirigente da legenda em Minas, o deputado estadual Cristiano Silveira, que desistiu de concorrer à recondução ao cargo que já ocupa por dois mandatos.



O grupo tem ainda como principal apoiador o deputado federal Reginaldo Lopes e a prefeita de Contagem, Marília Campos. A candidatura de Dandara está alinhada com Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara (SP) na disputa pela presidência nacional do partido. Edinho é o nome apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o comando petista.



Leninha oficializou sua candidatura à presidência do diretório estadual ao lado de petistas mineiros, como os deputados federais Rogério Correia e Patrus Ananias, além do deputado estadual Leleco Pimentel e da deputada Beatriz Cerqueira. Leninha entra na disputa com o apoio de um dos principais nomes nacionais da legenda, a mineira Gleide Andrade, tesoureira nacional do PT, que já uma vaga como deputada federal por MInas nas eleições passadas, mas não foi eleita.

Disputarão o pleito também Juanito Vieira, liderança do partido em Juiz de Fora, e Esdras Queiroz, advogado trabalhista, que disputou uma vaga de vereador nas eleições passadas, em Iturama, no Triângulo Mineiro. As eleições está marcadas para 6 de julho, mesmo dia em que será realizado pleito nacional. O mandato do diretório estadual tem duração de quatro anos.

ELEIÇÃO NO PT-MG

Candidatos à presidência do partido no estado