Dandara lança candidatura ao PT mineiro com grupo ligado a Edinho Silva

A deputada federal Dandara Tonantzin formalizou sua candidatura à presidência do diretório mineiro do Partido dos Trabalhadores (PT) na tarde desta segunda-feira (12/5). A parlamentar entrou na disputa apoiada pelo atual comandante estadual da legenda, o deputado estadual Cristiano Silveira, que desistiu de concorrer à recondução ao cargo que já ocupa por dois mandatos.

Em evento realizado na sede do diretório estadual do partido, Dandara fez um pronunciamento e concedeu entrevista coletiva ao lado dos quadros do partido que apoiam sua candidatura. O grupo tem como nome principal o deputado federal Reginaldo Lopes.

Compareceram ao evento os deputados estaduais Luizinho, Marquinho Lemos e Andréia de Jesus; o deputado federal Miguel Ângelo; e o economista e quadro histórico do partido José Prata; além de Lopes e Silveira. A prefeita de Contagem, Marília Campos, também compõe o grupo, mas não pôde comparecer ao evento por motivos familiares.



Dentre os temas tratados como prioridade por Dandara, os destaques ficaram para a transição geracional do partido, a disputa política nas ruas e nas redes sociais e a modernização do diálogo com o mundo do trabalho. O indefinido candidato lançado ou apoiado pelo PT para a eleição ao Governo de Minas foi apenas tangenciado pelos petistas presentes, mas o nome preferencial do grupo, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), foi citado reiteradamente.

A principal concorrente de Dandara é a deputada estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa (ALMG), Leninha. A parlamentar se lançará ao comando petista com apoio de outro nome forte da legenda, a atual tesoureira nacional, Gleide Andrade.

Além de Dandara e Leninha, disputarão o pleito o deputado estadual Ricardo Campos; Juanito Vieira liderança do partido em Juiz de Fora; e Esdras Queiroz, advogado trabalhista. As eleições acontecem em 6 de julho, mesmo dia em que acontece a disputa nacional. O mandato do diretório estadual tem duração de quatro anos.



O grupo de Dandara está alinhado com Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, em São Paulo, na disputa pela presidência nacional do partido. Edinho é o nome apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o comando petista.

Na manhã desta terça-feira (13/5), Leninha anunciará sua candidatura ao comando do PT mineiro. A deputada se pronunciará e dará entrevista coletiva na Assembleia.

Renovação

A candidatura de Dandara foi anunciada por seus aliados no partido como uma escolha pela oxigenação da legenda. Cristiano Silveira foi presidente do diretório mineiro nos últimos seis anos e declarou que sua renúncia em buscar a reeleição tem como objetivo trazer a nova geração para o comando da legenda.

Dandara, de 31 anos, defendeu que não pode haver uma distinção entre redes e ruas e, inclusive, que o PT crie uma linha de formação de profissionais capazes de entender a linguagem digital e atacar as origens de discursos de ódio e desinformação.

O grupo que apoia Dandara é associado à “Construindo Um Novo Brasil”, corrente majoritária dentro do partido. Segundo Reginaldo Lopes, o grupo é também a maioria da legenda em Minas Gerais, com cerca de 70% da militância. O clima no evento foi de uma campanha muito próxima da vitória.

Governo de Minas

O nome apoiado pelo PT e pela esquerda, de uma forma geral, para concorrer ao Governo de Minas em 2026 segue indefinido. Segundo Dandara, essa será uma preocupação para o período posterior às eleições internas do partido.

“Quando passar esse processo interno de eleição já devemos chamar os partidos da base do presidente Lula para dialogar e construir esse calendário. Nós vamos vencer primeiro a questão interna para depois avançar nessa articulação. A prioridade é unificar a base do presidente Lula no estado e ter candidatura do nosso campo para o governo e o Senado”, afirmou Dandara.

O próprio Reginaldo Lopes é um dos nomes cotados dentro do PT para uma das duas vagas abertas a senador em 2026. Para o governo do estado, Dandara citou o nome de Pacheco, mas reforçou que a legenda poderia apostar em um concorrente petista ao citar as prefeitas de Contagem, na Grande BH, e Juiz de Fora, na Zona da Mata, e o próprio deputado federal.

“O PT tem nomes maravilhosos. A Marília (Campos) e a Margarida (Salomão) estão hoje amplamente autorizados a disputar qualquer coisa que elas quiserem, elas são os maiores quadros do PT hoje em Minas Gerais. O Reginaldo Lopes, historicamente, é o deputado federal mais votado do PT, então também está muito bem habilitado. É claro que nós estamos dialogando também com o PSD, com outros partidos da base. O Pacheco é um um ótimo nome para disputar o governo”, declarou.