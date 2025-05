Prefeita de Contagem pede que eleitores cobrem recursos de parlamentares

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), fez um apelo para que os eleitores da cidade, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, cobrem os parlamentares mineiros para que destinem emendas para o município. Em um vídeo publicado neste domingo (11/5), a gestora disse que a prefeitura tem uma arrecadação expressiva, mas são muitas demandas.

“Com a nossa arrecadação a gente já faz muita coisa, inclusive porque a gente se desloca junto com o governo do estado, com o governo federal, bancos, para ter mais recursos e fazer mais. Mas vocês votam em prefeitos, e também votam em senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores”, disse.

Ela ressaltou que todos os parlamentares possuem emendas impositivas garantidas pelo poder Executivo, destacando o número de representantes do povo mineiro no Senado (3), Câmara dos Deputados (53) e Assembleia Legislativa (77), assim como os valores anuais que cada um possui para empenhar em suas bases.

Segundo a prefeita, cada senador pode indicar até R$ 68 milhões por ano em emendas; R$ 37 milhões para cada deputado federal; e, R$ 24 milhões de cada deputado estadual. Marília Campos também ressalta que os recursos podem ser ampliados se forem consideradas as emendas de comissão e bancada no Congresso e Assembleia.

“Vocês que votam nesses representantes, que tal ajudar Contagem e cobrar que esse deputados, senadores, ajudem mais a nossa cidade colocando recursos para que a gente possa fortalecer nossas políticas públicas e fazer mais obras por toda cidade. Nós não podemos aceitar que esses representantes venham de quatro em quatro anos pedir voto, e depois não demonstram compromisso com a nossa cidade e nossa população”, destacou.

Segundo dados do painel de emendas do Tesouro Nacional Transparente, no ano passado Contagem recebeu R$ 13,3 milhões em emendas individuais de deputados e senadores. O valor é menor do que 2023, quando a cidade recebeu R$ 15,3 milhões. Até o momento, foram R$ 479 mil empenhados.

Em comparação com as maiores cidades do estado, a capital Belo Horizonte recebeu R$ 74,8 milhões em 2023, R$ 59 milhões em 2024, e, até o momento, R$ 4,9 milhões em 2025. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, recebeu R$ 5 milhões em 2023, R$ 20 milhões em 2024, e R$ 1,7 milhão no início deste ano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“A gente trabalha todos os dias para fazer uma cidade melhor, e a gente quer que esses representantes eleitos trabalhem junto com a gente para que Contagem seja mais feliz e próspera. Vamos juntar as mãos para fazer mais por Contagem”, completou.