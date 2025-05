Após taxas de Trump, Lula vai ampliar acordos comerciais com a China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou à China neste sábado (10/5). A viagem tem como objetivo aproximar os mercados em meio as altas tarifas que os Estados Unidos impuseram a diversos países, inclusive ao asiático.

Boa tarde Brasil, boa noite China. Acabo de chegar em Pequim, onde vamos fechar novas parcerias e assinar acordos de cooperação em múltiplas áreas. É mais um grande passo na relação de amizade e proximidade estratégica com a China, maior parceiro comercial do Brasil desde 2009.… pic.twitter.com/MFeaVdsJVI — Lula (@LulaOficial) May 10, 2025

"Acabo de chegar em Pequim, onde vamos fechar novas parcerias e assinar acordos de cooperação em múltiplas áreas. É mais um grande passo na relação de amizade e proximidade estratégica com a China, maior parceiro comercial do Brasil desde 2009", escreveu o presidente em suas redes sociais.

O petista, que está acompanhado de ministros e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), deve ficar no país até a próxima quarta-feira (14/5), o presidente vai se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping.

Uma outra agenda será um seminário entre empresários chineses e brasileiros. A medida busca abrir e fortalecer o mercado com o país asiático.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A visita ocorre após Lula ir a Moscou se encontrar com o presidente Vladmir Putin para as cerimônias de celebração dos 80 anos da vitória dos soviéticos sobre os alemães nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.