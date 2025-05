Moraes concede prisão domiciliar a Roberto Jefferson

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes concedeu neste sábado (10/5) prisão domiciliar, em caráter humanitário, ao ex-deputado federal Roberto Jefferson. Ele deverá ficar na cidade de Comendador Levy Gasparian (RJ), onde tem residência.

Jefferson foi preso em regime fechado em outubro de 2022, mas estava internado desde junho de 2023 em um hospital particular no Rio de Janeiro devido a problemas de saúde. Nessa sexta-feira (9/5), a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou favoravelmente à prisão domiciliar.

Jefferson foi preso em agosto de 2021 após incitar atos contra o STF, mas recebeu o direito à prisão domiciliar em janeiro do ano seguinte por questões de saúde. Em outubro de 2022, ele voltou ao regime fechado por descumprir, de forma reiterada, as regras da prisão domiciliar.

Na ocasião, ele usou a conta no Twitter da filha, Cristiane Brasil, para xingar a ministra da corte Cármen Lúcia. A magistrada foi chamada de "bruxa de Blair", "Cármen Lúcifer", prostituta e arrombada.

No dia seguinte, o ex-dirigente do PTB resistiu à prisão com tiros de fuzil e granadas contra agentes da Polícia Federal que tentavam cumprir a decisão. Ele foi levado ao presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro.

Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica e a apreensão do passaporte. Além de estar proibido de deixar o país, o ex-parlamentar foi impedido de usar as redes sociais, de dar entrevistas a qualquer veículo de mídia e de receber visitas além de advogados, familiares e pessoas previamente autorizadas pelo STF.

