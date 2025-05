Presidente do PT mineiro desiste da reeleição e apoia deputada federal

O deputado estadual Cristiano Silveira, atual presidente do PT mineiro, abriu mão de sua candidatura à reeleição para o comando do partido. Silveira decidiu apoiar o nome da deputada federal Dandara Tonantzin para presidir a legenda no estado.





Dandara deve disputar o comando do PT em Minas com a vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Leninha, que conta com o apoio da secretária nacional de finanças do partido, Gleide Andrade. Ligado ao deputado federal Reginaldo Lopes, Silveira aposta na renovação para justificar sua desistência e consequente apoio à Dandara.





O deputado estadual Leleco Pimentel também retirou sua candidatura para apoiar Leninha. Esta sexta-feira (9/5) é o último dia para registro das chapas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O professor Juanito Vieira também é candidato para comandar o PT em Minas. A eleição está marcada para o próximo dia 6 de julho.