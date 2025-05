Quaquá desiste de concorrer à presidência do PT e lança líder do MST

FOLHAPRESS - O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, informou a aliados que desistirá da candidatura à presidência do PT em favor de João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

Essa é mais uma tentativa de deter a candidatura do ex-prefeito de Araraquara e favorito do presidente Lula, Edinho Silva. No ano passado, ainda no debate sobre eventuais chapas ao comando da sigla, houve um movimento em prol do nome de João Paulo Rodrigues, mas o esforço não prosperou.

Quaquá irá anunciar sua decisão na reunião da corrente petista CNB (Construindo um Novo Brasil), em Brasília. Ele fará o convite a Rodrigues na sexta-feira (9), durante a Feira Nacional da Reforma Agrária, em São Paulo. Se o líder dos sem-terra não aceitar, Quaquá manterá a sua candidatura.

Enquanto isso, aliados de Lula se articulam para viabilizar a candidatura de Edinho, buscando apoio de correntes além da CNB. Mapeamento de seus apoiadores apontam para liderança de Edinho nos estados. Mas uma nova candidatura pode levar à apresentação de duas chapas da mesma tendência na eleição do partido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia