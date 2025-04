MST já fez 23 ações de ocupação no Abril Vermelho

Temido pela bancada ruralista, o Abril Vermelho do MST já fez 23 ocupações desde o começo do mês. A mobilização, cujo mote é a reforma agrária, estende-se até o dia 17, quando se completam 29 anos do massacre de Eldorado do Carajás, em que houve a morte de 21 trabalhadores rurais no Pará.

Nesta quarta-feira, 9, o MST ocupou o Incra de Mato Grosso (foto), depois de protestar no dia anterior na sede do órgão, em Goiânia. Segundo dados do Incra, mais de 115 mil famílias vivem acampadas no Brasil.

Nas últimas semanas a bancada ruralista tentou articular uma movimentação na Câmara a título de proteger as propriedades rurais e cobrou do governo uma atuação contra o movimento dos sem-terra.

O estado de Pernambuco é onde o MST concentrou a maior parte das ações. São 11 ocupações, como a da Usina Santa Teresa, em Goiana, a Fazenda Galdino, em Riacho das Almas, a fazenda CopaFruit, em Petrolina, e o polo industrial de Limoeiro, que estava desativado.

Segundo o MST, a ocupação de Petrolina contou com a participação de mil famílias.