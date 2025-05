A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados encaminhou ao Conselho de Ética um pedido de suspensão cautelar do mandato do deputado Gilvan da Federal (PL-ES) por seis meses, após a Corregedoria da Casa compreender que o parlamentar ofendeu a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. O Correio tentou contato com a equipe de Gilvan e aguarda uma manifestação sobre o caso.

A ofensa, no entendimento da corregedoria (veja o documento), foi proferida por Gilvan da Federal durante uma reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado na última terça-feira (29/4). Gleisi Hoffmann é deputada federal licenciada pelo PT do Paraná.

Segundo a representação, o deputado associou a ministra ao apelido de "amante". Gilvan da Federal teria afirmado que a pessoa com esse apelido devia “ser uma prostituta do caramba”.

O documento da Mesa Diretora será agora analisado pelo Conselho de Ética da Câmara em até três dias úteis. Caso o colegiado não se manifeste nesse prazo, a matéria será encaminhada para deliberação do Plenário da Casa.

Tanto o deputado Gilvan quanto a Mesa Diretora têm a possibilidade de recorrer de uma eventual decisão do Conselho de Ética.