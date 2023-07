Deputados quase saem no tapa na Câmara dos Deputados

Os deputados Paulo Guedes (PT-MG) e Gilvan da Federal (PL-ES) quase se agrediram, nessa quarta-feira (5/7), dentro do Plenário da Câmara dos Deputados. A confusão começou por críticas do bolsonarista à reforma tributária. Ele disse que a proposta vai sufocar os entes federativos e chamou eleitores do presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT) de "otários". Depois da fala, Guedes disse que Gilvan é covarde. Eles tiveram de ser contidos por outros parlamentares.